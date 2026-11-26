Реквізит, який використовували під час зйомок культового бойовика "Міцний горішок" (Die Hard) із Брюсом Віллісом, виставлять на аукціон у США. Одним із лотів стане пістолет Джона Макклейна Beretta 92F.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ .

Що відомо про аукціон та вартість пістолета Джона Макклейна

Зброю продасть аукціонний дім Rock Island Auction Company під час торгів Premier Auction, які відбудуться з 4 по 6 грудня в місті Бедфорд, штат Техас.

Сам лот виставлять на продаж 5 грудня. Його попередню вартість оцінюють у діапазоні від 75 до 150 тисяч доларів.

Пістолет Beretta 92F належав компанії Stembridge Gun Rentals, яка надавала зброю для кіно- та телевиробництва. Загалом під час роботи над "Міцним горішком" використовували два таких екземпляри.

Саме цією моделлю був озброєний герой Брюса Вілліса. Він носив її із собою, коли вирушив до Лос-Анджелеса, де опинився в центрі захоплення хмарочоса Nakatomi Plaza бандою Ганса Грубера.

Які ще відомі речі продадуть на аукціоні

Пістолет із "Міцного горішка" стане одним із кількох лотів, пов'язаних із кіно та знаменитостями.

Серед інших предметів - вогнепальна зброя, що використовувалася у вестернах "Бонанза" та "Ельдорадо", а також екземпляри з приватних колекцій відомих людей.

Так, на аукціоні будуть представлені зразки зброї, які належали співаку Френку Сінатрі та королю рок-н-ролу Елвісу Преслі.

Що відомо про "Міцний горішок"

Нагадаємо, це один з найпопулярніших бойовиків із Брюсом Віллісом, який часто переглядають у різдвяний період. У центрі сюжету - поліцейський Джон Макклейн, який напередодні Різдва приїжджає до Лос-Анджелеса, щоб побачитися з дружиною Голлі.

Під час святкової вечірки в хмарочосі Nakatomi Plaza будівлю захоплює група озброєних злочинців на чолі з Гансом Грубером. Макклейн залишається єдиним, хто може протистояти нападникам і врятувати заручників.

Франшиза налічує п'ять фільмів. Останній під назвою "Міцний горішок: Гарний день, аби померти" вийшов у 2013 році.