Зброя, якою користувався герой Джона Макклейна, може стати одним із найдорожчих лотів
Реквізит, який використовували під час зйомок культового бойовика "Міцний горішок" (Die Hard) із Брюсом Віллісом, виставлять на аукціон у США. Одним із лотів стане пістолет Джона Макклейна Beretta 92F.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ.
Зброю продасть аукціонний дім Rock Island Auction Company під час торгів Premier Auction, які відбудуться з 4 по 6 грудня в місті Бедфорд, штат Техас.
Сам лот виставлять на продаж 5 грудня. Його попередню вартість оцінюють у діапазоні від 75 до 150 тисяч доларів.
Пістолет Beretta 92F належав компанії Stembridge Gun Rentals, яка надавала зброю для кіно- та телевиробництва. Загалом під час роботи над "Міцним горішком" використовували два таких екземпляри.
Саме цією моделлю був озброєний герой Брюса Вілліса. Він носив її із собою, коли вирушив до Лос-Анджелеса, де опинився в центрі захоплення хмарочоса Nakatomi Plaza бандою Ганса Грубера.
Пістолет із "Міцного горішка" стане одним із кількох лотів, пов'язаних із кіно та знаменитостями.
Серед інших предметів - вогнепальна зброя, що використовувалася у вестернах "Бонанза" та "Ельдорадо", а також екземпляри з приватних колекцій відомих людей.
Так, на аукціоні будуть представлені зразки зброї, які належали співаку Френку Сінатрі та королю рок-н-ролу Елвісу Преслі.
Нагадаємо, це один з найпопулярніших бойовиків із Брюсом Віллісом, який часто переглядають у різдвяний період. У центрі сюжету - поліцейський Джон Макклейн, який напередодні Різдва приїжджає до Лос-Анджелеса, щоб побачитися з дружиною Голлі.
Під час святкової вечірки в хмарочосі Nakatomi Plaza будівлю захоплює група озброєних злочинців на чолі з Гансом Грубером. Макклейн залишається єдиним, хто може протистояти нападникам і врятувати заручників.
Франшиза налічує п'ять фільмів. Останній під назвою "Міцний горішок: Гарний день, аби померти" вийшов у 2013 році.