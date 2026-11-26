Оружие, которым пользовался герой Джона Макклейна, может стать одним из самых дорогих лотов
Реквизит, который использовали во время съемок культового боевика "Крепкий орешек" (Die Hard) с Брюсом Уиллисом, выставят на аукцион в США. Одним из лотов станет пистолет Джона Макклейна Beretta 92F.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ.
Оружие продаст аукционный дом Rock Island Auction Company во время торгов Premier Auction, которые пройдут с 4 по 6 декабря в городе Бедфорд, штат Техас.
Сам лот выставят на продажу 5 декабря. Его предварительная стоимость оценивается в диапазоне от 75 до 150 тысяч долларов.
Пистолет Beretta 92F принадлежал компании Stembridge Gun Rentals, предоставлявшей оружие для кино- и телепроизводства. Всего во время работы над "Крепким орешком" использовали два таких экземпляра.
Именно этой моделью был вооружен герой Брюса Уиллиса. Он носил ее с собой, когда отправился в Лос-Анджелес, где оказался в центре захвата небоскреба Nakatomi Plaza бандой Ханса Грубера.
Пистолет из "Крепкого орешка" станет одним из нескольких лотов, связанных с кино и знаменитостями.
Среди других предметов - огнестрельное оружие, которое использовалось в вестернах "Бонанза" и "Эльдорадо", а также экземпляры из частных коллекций известных людей.
Так, на аукционе будут представлены образцы оружия, принадлежавшие певцу Фрэнку Синатри и королю рок-н-ролла Элвису Пресли.
Напомним, это один из самых популярных боевиков с Брюсом Уиллисом, часто просматриваемым в рождественский период. В центре сюжета - полицейский Джон Макклейн, который в канун Рождества приезжает в Лос-Анджелес, чтобы увидеться с женой Голли.
Во время праздничной вечеринки в небоскребе Nakatomi Plaza здание захватывает группа вооруженных преступников во главе с Гансом Грубером. МакКлейн остается единственным, кто может противостоять нападающим и спасти заложников.
Франшиза насчитывает пять фильмов. Последний под названием "Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть" вышел в 2013 году.