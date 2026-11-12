Netflix зніме два сезони "Сутінків" від імені Едварда Каллена
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Культура

Netflix зніме два сезони "Сутінків" від імені Едварда Каллена

Роман Стівені Маєр, який розкриває думки та почуття Едварда Каллена, отримає власну екранізацію

Автор: Тетяна Самарук
Фото: "Сутінки" (фото: скриншот)
Дата: 12 листопада 2026

Стримінговий сервіс Netflix замовив одразу два сезони анімаційного серіалу "Сутінки: Опівнічне сонце" (Midnight Sun), який розповість знайому історію кохання Белли Свон та Едварда Каллена з нового ракурсу. Wave RBC.UA повідомляє, що цього разу глядачі побачать події очима загадкового вампіра, а не головної героїні.

Що відомо про майбутній серіал

Як йдеться на сайті What's on Netflix, студія має високі очікування від проєкту, а письменниця Стівені Маєр та її команда активно долучені до виробництва разом із Netflix.

Майбутній серіал заснований на однойменному романі Стівені Маєр, який вийшов у 2020 році. Книга стала своєрідним доповненням до першої частини саги "Сутінки" та переказує її сюжет від імені Едварда Каллена.

Якщо в оригінальній історії читачі стежили за почуттями й переживаннями Белли, то цього разу вони зможуть дізнатися більше про внутрішній світ вампіра, його думки, сумніви та емоції під час знайомства з дівчиною.

Чим відрізнятиметься серіал

На відміну від оригінальної кінофраншизи з Робертом Паттінсоном і Крістен Стюарт, нова адаптація буде не ігровим фільмом, а дорослим анімаційним серіалом.

За сценарій і розробку проєкту відповідає Сінеад Дейлі, відома роботою над серіалами "Розкажи мені брехню" (Tell Me Lies) та "Ходячі мерці: Світ за межами" (The Walking Dead: World Beyond).

Попри підтвердження двох сезонів, Netflix поки не оголосив дату прем'єри та офіційний акторський склад, який озвучуватиме персонажів. Тож чи почують шанувальники голоси Роберта Паттінсона та Крістен Стюарт у новій версії історії, поки невідомо.

Для шанувальників "Сутінків" це стане першою можливістю повернутися до історії Белли й Едварда, яку цього разу розкажуть із перспективи самого вампіра.

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