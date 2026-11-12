Netflix снимет два сезона "Сумерек" от имени Эдварда Каллена
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Культура

Netflix снимет два сезона "Сумерек" от имени Эдварда Каллена

Роман Стивене Майер, раскрывающий мысли и чувства Эдварда Каллена, получит собственную экранизацию

Автор: Татьяна Самарук
Фото: "Сумерки" (фото: скриншот)
Дата: 12 ноября 2026

Стриминговый сервис Netflix заказал сразу два сезона анимационного сериала "Сумерки: Полночное солнце" (Midnight Sun), который расскажет знакомую историю любви Беллы Свон и Эдварда Каллена с нового ракурса. Wave RBC.UA сообщает, что в этот раз зрители увидят события глазами загадочного вампира, а не главной героини.

Что известно о будущем сериале

Как говорится на сайте What's on Netflix, у студии высокие ожидания от проекта, а писательница Стивени Майер и ее команда активно вовлечены в производство вместе с Netflix.

Будущий сериал основан на одноименном романе Стивене Майер, вышедшем в 2020 году. Книга стала своеобразным дополнением к первой части саги "Сумерки" и передает ее сюжет от имени Эдварда Каллена.

Если в оригинальной истории читатели следили за чувствами и переживаниями Беллы, то в этот раз они смогут узнать больше о внутреннем мире вампира, его мыслях, сомнениях и эмоциях во время знакомства с девушкой.

Чем будет отличаться сериал

В отличие от оригинальной кинофраншизы с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт, новая адаптация будет не игровым фильмом, а взрослым анимационным сериалом.

За сценарий и разработку проекта отвечает Синеад Дейли, известная работой над сериалами "Расскажи мне ложь" (Tell Me Lies) и "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" (The Walking Dead: World Beyond).

Несмотря на подтверждение двух сезонов, Netflix пока не объявил дату премьеры и официальный актерский состав, озвучивающий персонажей. Услышат ли поклонники голоса Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в новой версии истории, пока неизвестно.

Для поклонников "Сумерек" это станет первой возможностью вернуться к истории Беллы и Эдварда, которую в этот раз расскажут из перспективы самого вампира.

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