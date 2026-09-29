Netflix показав перший трейлер серіалу про Меттью Перрі: коли прем'єра

Netflix представив трейлер документального серіалу "The One About Matthew Perry", присвяченого життю та кар'єрі Меттью Перрі. У проєкті з'являться особисті спогади його сестри, друзів та колег, а також раніше не оприлюднені фото й відео із сімейного архіву.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Netflix .

Яким буде документальний серіал про Меттью Перрі

"The One About Matthew Perry" складатиметься з трьох частин. Він розповість про шлях актора з початку кар'єри до світової популярності після ролі Чендлера Бінга в культовому ситкомі "Друзі".

У трейлері показали кадри з професійного життя Меттью, а також фрагменти інтерв'ю людей, які знали його особисто.

Вперше своїми спогадами поділиться молодша сестра зірки Міа Перрі Бовік, яка виросла з ним у Лос-Анджелесі й стала дипломованою психотерапевткою, зокрема, щоб зрозуміти його залежність.

Сестра Меттью Перрі (скриншот)

Крім того, у документальному проєкті з'являться друзі актора Девід Прессман і Роджер Кастільйо та кілька його колишніх дівчат - Рене Ештон та Rome.

У проєкті розкажуть про прослуховування Перрі для "Друзів" і створення образу Чендлера Бінга. Своїми історіями про актора поділяться колишній президент NBC Entertainment Воррен Літтлфілд і сценарист першого сезону ситкому Джефф Страус.

Перрі витратив мільйони на боротьбу із залежністю

Окрему увагу в документальному серіалі приділять багаторічній боротьбі актора із залежністю. За словами його сестри, він витратив 7 мільйонів доларів на спроби позбутися хвороби.

Як показано в трейлері, Перрі прагнув слави, але професійний успіх не позбавив його внутрішніх проблем. У серіалі люди з близького оточення розкажуть про цей період його життя та шлях до одужання.

"Сподіваюся, що цей серіал допоможе всім, хто його любив - особисто чи здалеку - глибше оцінити, якою людиною він насправді був, та спадщину, яку він залишив після себе", - поділилася сестра актора.

За її словами, брат мав добре серце та щедрий характер. Навіть у найскладніші періоди він міг змусити інших сміятися.

Коли вийде документальний серіал про Метью Перрі

Режисеркою "The One About Matthew Perry" стала Мері Робертсон. Прем'єра на Netflix запланована на 27 жовтня 2026 року.

Серіал вийде напередодні третьої річниці смерті актора - Метью помер 28 жовтня 2023 року у 54 роки.