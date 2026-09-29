Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри: когда премьера

Netflix представил трейлер документального сериала "The One About Matthew Perry", посвященного жизни и карьере Мэттью Перри. В проекте появятся личные воспоминания его сестры, друзей и коллег, а также ранее не обнародованные фото и видео из семейного архива.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Netflix .

Каким будет документальный сериал о Мэттью Перри

"The One About Matthew Perry" будет состоять из трех частей. Он расскажет о пути актера в начале карьеры к мировой популярности после роли Чендлера Бинга в культовом ситкоме "Друзья".

В трейлере показали кадры из профессиональной жизни Мэттью, а также фрагменты интервью людей, знавших его лично.

Впервые своими воспоминаниями поделится младшая сестра Миа Перри Бовик, которая выросла с ним в Лос-Анджелесе и стала дипломированной психотерапевткой, в частности, чтобы понять его зависимость.

Сестра Мэттью Перри (скриншот)

Кроме того, в документальном проекте появятся давние друзья актера Дэвид Прессман и Роджер Кастильо и несколько его бывших девушек - Рене Эштон и Rome.

В проекте расскажут о прослушивании Перри для "Друзей" и создании образа Чендлера Бинга. Своими историями об актере поделятся бывший президент NBC Entertainment Уоррен Литтлфилд и сценарист первого сезона ситкома Джефф Страус.

Перри потратил миллионы на борьбу с зависимостью

Отдельное внимание в документальном сериале будет уделено многолетней борьбе актера с зависимостью. По словам его сестры, он потратил 7 миллионов долларов на попытки избавиться от болезни.

Как показано в трейлере, Перри стремился к славе, но профессиональный успех не лишил его внутренних проблем. В сериале люди из близкого окружения расскажут об этом периоде его жизни и пути к выздоровлению.

"Надеюсь, что этот сериал поможет всем, кто его любил - лично или издалека - глубже оценить, каким человеком он на самом деле был, и наследие, которое он оставил после себя", - поделилась сестра актера.

По ее словам, у брата было доброе сердце и щедрый характер. Даже в самые сложные периоды он мог заставить других смеяться.

Когда выйдет документальный сериал о Мэтью Перри

Режиссером "The One About Matthew Perry" стала Мэри Робертсон. Премьера Netflix запланирована на 27 октября 2026 года.

Сериал выйдет в канун третьей годовщины смерти актера - Мэтью умер 28 октября 2023 года в 54 года.