2027 рік обіцяє бути особливо насиченим для шанувальників фільмів жахів. Wave RBC.UA повідомляє, що на глядачів чекають продовження культових історій, перезапуски відомих франшиз, повернення легендарних лиходіїв і нові проєкти від режисерів, які вже встигли заявити про себе в жанрі горору.

"Екзорцист: Мученики"

Один із найгучніших горорів року - нова історія у всесвіті культового "Екзорциста". За сценарій і режисуру відповідає Майк Фленаган, відомий за серіалами "Привиди будинку на пагорбі", "Опівнічна меса" та фільмом "Доктор Сон".

Головну роль виконає Скарлетт Йоганссон. Вона зіграє детективку поліції Нью-Йорка Джулі Міллер, яка 13 років тому стала героїнею після розслідування справи сатанинського серійного вбивці на ім'я отець Сандей.

Однак минуле знову наздоганяє жінку: невідомий злочинець залишає моторошне послання на стінах церковного склепу, написане кров'ю хлопчика-вівтарника. Розслідування змушує Джулі повернутися до справи, яку вона вважала давно закритою.

Прем'єра відбудеться 12 березня 2027 року.

"Паранормальне явище"

Ще одна культова горор-франшиза повернеться на великі екрани з новою частиною.

Режисером нового фільму стане Ієн Туасон, а продюсерами виступлять Джеймс Ван, Джейсон Блум та Орен Пелі - постановник першого "Паранормального явища".

Оригінальна стрічка 2007 року стала справжнім феноменом незалежного кіно. Її зняли з бюджетом близько 15 тисяч доларів, а світові касові збори після виходу в кінотеатрах сягнули приблизно 194 мільйонів доларів.

Подробиці сюжету нової частини поки не розкривають. Відомо, що це буде восьмий фільм основної серії.

У показ фільм вийде 21 травня 2027 року.

"Тихе місце. Частина III"

У 2027 році продовжиться історія одного з найуспішніших сучасних горорів - "Тихого місця". Третя частина стане продовженням історії родини Ебботтів, яка намагається вижити у світі після появи небезпечних істот із надзвичайно гострим слухом.

Нагадаємо, що події першого фільму розгорталися в постапокаліптичному світі, де навіть найменший звук міг коштувати людині життя. Саме тому герої були змушені спілкуватися мовою жестів, пересуватися безшумно та ретельно контролювати кожен свій крок.

Творці поки не розкривають подробиць сюжету. Водночас новий фільм має продовжити основну історію родини та, за попередніми очікуваннями, завершити її трилогію.

Прем'єра: 30 липня 2027 року.

"Закляття: Перше причастя"

Всесвіт "Закляття" отримає новий фільм - цього разу приквел, який перенесе глядачів у ранні роки діяльності відомих дослідників паранормальних явищ Еда та Лоррейн Ворренів.

На відміну від попередніх частин, у центрі історії будуть не вже знайомі глядачам дорослі Воррени, а події, пов'язані з початком їхнього шляху. Це дасть змогу глибше зануритися в історію всесвіту та побачити, як формувалася репутація подружжя, яке згодом стало відомим завдяки розслідуванням надприродних явищ.

Для шанувальників франшизи це можливість дізнатися більше про її головних персонажів і побачити ще одну історію з моторошного світу "Закляття".

Прем'єра: 10 вересня 2027 року.

"Відьма з Блер"

Ще одне повернення, на яке чекають шанувальники класичних фільмів жахів, — нова версія "Відьми з Блер". Оригінальна стрічка 1999 року стала одним із найвідоміших представників жанру found footage - кіно, стилізованого під справжні аматорські записи.

За сюжетом першого фільму троє студентів вирушають до лісів Меріленду, щоб зняти документальну стрічку про легенду відьми з Блер. Після зникнення героїв залишаються лише відеокасети, які нібито документують їхні останні дні.

Картина здобула величезну популярність завдяки реалістичній манері знімання, мінімальній кількості спецефектів і психологічній напрузі. Вона також стала одним із найуспішніших незалежних горорів свого часу.

Прем'єра запланована на 24 вересня 2027 року.

"Мумія: Книга мертвих"

У 2027 році на екрани також повернеться одна з найвідоміших пригодницьких франшиз - "Мумія". Новий фільм отримав назву "The Mummy: Book of the Dead "і стане продовженням історії з Бренданом Фрейзером та Рейчел Вайс.

Оригінальна "Мумія" 1999 року поєднала пригодницьке кіно, комедію та елементи горору.

Нова стрічка має повернути на екрани знайомих персонажів, однак подробиці її сюжету поки не розголошують.

Фільм вийде у прокат 15 жовтня 2027 року.