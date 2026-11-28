2027 год обещает быть особенно насыщенным для любителей фильмов ужасов. Wave RBC.UA сообщает, что зрителей ждут продолжения культовых историй, перезапуски известных франшиз, возвращение легендарных злодеев и новые проекты от режиссеров, уже успевших заявить о себе в жанре горора.

"Экзорцист: Мученики"

Один из самых громких гороров года - новая история во вселенной культового "Экзорциста". За сценарий и режиссуру отвечает Майк Фленаган, известный по сериалам "Призраки дома на холме", "Полночная месса" и фильму "Доктор Сон".

Главную роль сыграет Скарлетт Йоганссон. Она сыграет детективку полиции Нью-Йорка Джули Миллер, которая 13 лет назад стала героиней после расследования дела сатанинского серийного убийцы по имени отец Сандей.

Однако прошлое снова догоняет женщину: неизвестный преступник оставляет жуткое послание на стенах церковного склепа, написанное кровью мальчика. Расследование заставляет Джули вернуться к делу, которое она считала давно закрытым.

Премьера состоится 12 марта 2027 года.

"Паранормальное явление"

Еще одна культовая горор-франшиза вернется на большие экраны с новой частью.

Режиссером нового фильма станет Иен Туасон, а продюсерами выступят Джеймс Ван, Джейсон Блум и Орен Пелли - постановщик первого "Паранормального явления".

Оригинальная картина 2007 года стала настоящим феноменом независимого кино. Ее сняли с бюджетом около 15 тысяч долларов, а мировые кассовые сборы после выхода в кинотеатрах составили примерно 194 миллиона долларов.

Подробности сюжета новой части пока не раскрывают. Известно, что это будет восьмой фильм серии.

В показ фильм выйдет 21 мая 2027 года.

"Тихое место. Часть III"

В 2027 году продолжится история одного из самых успешных современных гороров - "Тихого места". Третья часть станет продолжением истории семьи Эбботтов, пытающейся выжить в мире после появления опасных существ с чрезвычайно острым слухом.

Напомним, что события первого фильма разворачивались в постапокалиптическом мире, где даже малейший звук мог стоить человеку жизни. Именно поэтому герои были вынуждены общаться на языке жестов, бесшумно передвигаться и тщательно контролировать каждый свой шаг.

Создатели пока не раскрывают подробности сюжета. В то же время, новый фильм должен продолжить основную историю семьи и, по предварительным ожиданиям, завершить ее трилогию.

Премьера: 30 июля 2027 года.

"Заклятие: Первое причастие"

Вселенная "Заклятие" получит новый фильм - на этот раз приквел, который перенесет зрителей в ранние годы деятельности известных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов.

В отличие от предыдущих частей, в центре истории будут не знакомы зрителям взрослые Уоррены, а события, связанные с началом их пути. Это позволит глубже погрузиться в историю вселенной и увидеть, как формировалась репутация супругов, которые впоследствии стали известны благодаря расследованиям сверхъестественных явлений.

Для поклонников франшизы это возможность узнать больше о ее главных персонажах и увидеть еще одну историю из жуткого мира "Заклятие".

Премьера: 10 сентября 2027 года.

"Ведьма с Блэр"

Еще одно возвращение, которого ждут поклонники классических ужастиков - новая версия "Ведьмы с Блэр". Оригинальная лента 1999 года стала одним из самых известных представителей жанра found footage - кино, стилизованного под настоящие любительские записи.

По сюжету первого фильма трое студентов отправляются в лес Мэриленда, чтобы снять документальную ленту о легенде ведьмы с Блэр. После исчезновения героев остаются только видеокассеты, якобы документирующие их последние дни.

Картина приобрела огромную популярность благодаря реалистичной манере съемки, минимальному количеству спецэффектов и психологическому напряжению. Она также стала одним из самых успешных независимых гороров своего времени.

Премьера запланирована на 24 сентября 2027 года.

"Мумия: Книга мертвых"

В 2027 году на экраны также вернется одна из самых известных приключенческих франшиз - "Мумия". Новый фильм получил название "The Mummy: Book of the Dead" и станет продолжением истории с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс.

Оригинальная "Мумия" в 1999 году объединила приключенческое кино, комедию и элементы гордости.

Новая лента должна вернуть на экраны знакомых персонажей, однако подробности ее сюжета пока не разглашают.

Фильм выйдет в прокат 15 октября 2027 года.