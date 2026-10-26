Maxxing - головне слово 2026 року: що воно означає

Термін поширився в соцмережах серед покоління Z та Alpha й охопив різні сфери життя
Головним словом 2026 року став сленговий термін maxxing. Його можуть використовувати як самостійно, так і додавати до інших слів.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Dictionary.com.
Це слово описує прагнення покращити свої результати або оптимізувати певну сферу життя. Термін походить від англійського слова maximum ("максимум") і споріднених слів maximize ("максимізувати") та max.
Спочатку воно поширювалося в інтернет-спільнотах, зокрема на Reddit та інших форумах, а згодом стало популярним у соціальних мережах. На його розвиток також вплинув ігровий термін min-maxing, який означає стратегію розвитку сильних сторін персонажа.
Згодом maxxing почали додавати як суфікс до інших слів. У 2026 році пошуковий інтерес до терміна та його похідних помітно зріс. Сьогодні його використовують у контексті краси, фітнесу, здорових звичок, професійної діяльності та технологій.
Одним із найвідоміших похідних стало looksmaxxing - прагнення максимально покращити свою зовнішність. Це поняття набуло популярності ще до 2026 року.
Деякі зі слів використовують серйозно, тоді як інші мають іронічний характер.
"Самостійно або в поєднанні з чим завгодно суфікс maxxing може бути серйозним, амбітним або ж іронічним. Він влучно передає притаманне 2026 року прагнення витискати з усього максимум і водночас дозволяє нам посміятися над собою, коли оптимізація життя починає здаватися абсурдною", - зазначили в Dictionary.com.
Серед претендентів на звання слова року опинилися ще чотири терміни.
Affordability - доступність товарів і послуг з огляду на фінансові можливості людей. Поняття стало особливо актуальним на тлі дискусій про вартість житла, медичних послуг, пального та продуктів.
Data center - центр обробки даних. Термін привернув більше уваги через розвиток штучного інтелекту. Оскільки центри обробки даних для ШІ потребують значних площ, великої кількості електроенергії та складних систем охолодження, їхнє будівництво дедалі частіше стає предметом суспільних дискусій.
Odyssey - одіссея, тривала подорож або низка пригод. Інтерес до слова посилився після виходу фільму Крістофера Нолана "Одіссея".
Unc - сленгове слово, похідне від uncle ("дядько"). Молодь використовує його для позначення людини, яку вважають несучасною, нецікавою або такою, що не розуміє актуальних трендів.