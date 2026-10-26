Maxxing - главное слово 2026 года: что оно означает

Термин распространился в соцсетях среди поколения Z и Alpha и охватил разные сферы жизни
Главным словом 2026 стал сленговый термин maxxing. Его могут использовать как самостоятельно, так и добавлять к другим словам.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Dictionary.com.
Это слово описывает стремление улучшить свои результаты или оптимизировать определенную область жизни. Термин происходит от английского слова maximum ("максимум") и родственных слов maximize ("максимизировать") и max.
Сначала оно распространялось в интернет-сообществах, в частности на Reddit и других форумах, а затем стало популярным в социальных сетях. На его развитие также повлиял игровой термин min-maxing, означающий стратегию развития сильных сторон персонажа.
Потом maxxing начали добавлять как суффикс к другим словам. В 2026 году поисковый интерес к термину и его производным заметно возрос. Сегодня он используется в контексте красоты, фитнеса, здоровых привычек, профессиональной деятельности и технологий.
Одним из самых известных производных стало looksmaxxing - стремление максимально улучшить свою внешность. Это понятие приобрело популярность еще до 2026 года.
Некоторые из слов используют серьезно, в то время как другие носят иронический характер.
"Самостоятельно или в сочетании с чем угодно суффикс maxxing может быть серьезным, амбициозным или ироничным. Он метко передает присущее 2026 году стремление выжимать над всем максимум и одновременно позволяет нам посмеяться над собой, когда оптимизация жизни начинает казаться абсурдной", - отметили в Dictionary.com
Среди претендентов на звание слова года оказались еще четыре срока.
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