Maxxing - главное слово 2026 года: что оно означает

Главным словом 2026 стал сленговый термин maxxing. Его могут использовать как самостоятельно, так и добавлять к другим словам.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Dictionary.com .

Что означает maxxing

Это слово описывает стремление улучшить свои результаты или оптимизировать определенную область жизни. Термин происходит от английского слова maximum ("максимум") и родственных слов maximize ("максимизировать") и max.

Сначала оно распространялось в интернет-сообществах, в частности на Reddit и других форумах, а затем стало популярным в социальных сетях. На его развитие также повлиял игровой термин min-maxing, означающий стратегию развития сильных сторон персонажа.

Потом maxxing начали добавлять как суффикс к другим словам. В 2026 году поисковый интерес к термину и его производным заметно возрос. Сегодня он используется в контексте красоты, фитнеса, здоровых привычек, профессиональной деятельности и технологий.



Другие виды maxxing

Одним из самых известных производных стало looksmaxxing - стремление максимально улучшить свою внешность. Это понятие приобрело популярность еще до 2026 года.

Некоторые из слов используют серьезно, в то время как другие носят иронический характер.

Tokenmaxxing - использование большого количества ресурсов ИИ в работе.

Nonnamaxxing - попытка улучшить свою жизнь, перенимая привычки итальянских бабушек.

Moneymaxxing - оптимизация финансов и стремление увеличить свои денежные возможности.

Statusmaxxing - стремление повысить свой социальный статус.

Cozymaxxing - создание максимально уютной атмосферы и комфортного образа жизни.

"Самостоятельно или в сочетании с чем угодно суффикс maxxing может быть серьезным, амбициозным или ироничным. Он метко передает присущее 2026 году стремление выжимать над всем максимум и одновременно позволяет нам посмеяться над собой, когда оптимизация жизни начинает казаться абсурдной", - отметили в Dictionary.com

Какие еще слова попали в список 2026 года

Среди претендентов на звание слова года оказались еще четыре срока.

Affordability - доступность товаров и услуг учитывая финансовые возможности людей. Понятие стало особенно актуальным на фоне дискуссий о стоимости жилья, медицинских услуг, горючего и продуктов.

Data center - центр обработки данных. Срок привлек больше внимания из-за развития искусственного интеллекта. Поскольку центры обработки данных для ИИ нуждаются в значительных площадях, большом количестве электроэнергии и сложных системах охлаждения, их строительство все чаще становится предметом общественных дискуссий.

Odyssey - одиссея, длительное путешествие или ряд приключений. Интерес к слову усилился после выхода фильма Кристофера Нолана "Одиссея".

Unc - сленговое слово, производное от uncle ("дядя"). Молодежь использует его для обозначения человека, которого считают несовременным, неинтересным или не понимающим актуальных трендов.