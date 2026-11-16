У Києві запрацює "Кришталева ковзанка" з фудкортами: скільки коштуватиме катання

У Києві 27 листопада поблизу столичного ТРЦ River Mall розпочне роботу "Кришталева ковзанка". Wave RBC.UA повідомляє, що на відвідувачів чекатиме зимове містечко з тематичними декораціями, фудкортами, затишною зоною патіо та простором для катання на льоду.

Як пройде відкриття

На честь відкриття організатори підготували спеціальну пропозицію. 27 листопада з 16:00 гості зможуть придбати квиток на безлімітне катання зі знижкою 50%.

Для цього потрібно назвати на касі пароль "На легкому". У такому разі вартість квитка становитиме 275 грн замість стандартної ціни.

Ще одна подія відбудеться 29 листопада. О 16:00 на ковзанці покажуть безкоштовне льодове шоу за участю професійних фігуристів.

Навколо льодової арени облаштують святкову локацію із зимовими інсталяціями, яка також стане місцем для фотографій. Перекусити можна буде на фудкортах, зокрема на одному з них, розташованому безпосередньо на льоду. У меню обіцяють сендвічі, десерти, глінтвейн та інші гарячі напої.

Для катання відвідувачам запропонують фігурні й хокейні ковзани розміром від 25 до 47. Тим, хто ще не впевнено почувається на льоду, допомагатимуть інструктори. Також для новачків передбачені спеціальні фігури-помічники у формі пінгвінів.

"Кришталева ковзанка" (фото надано пресслужбою)

"Кришталева ковзанка" (фото надано пресслужбою)

Скільки коштуватиме катання

Упродовж сезону стандартний квиток коштуватиме 550 грн, пільговий - 350 грн. В обидва тарифи входять безлімітне перебування на льоду та прокат ковзанів. Діти віком до чотирьох років зможуть відвідувати ковзанку безкоштовно, але лише в супроводі дорослих.

Організатори також передбачили роботу локації під час відключень електроенергії: ковзанку забезпечуватимуть живленням за допомогою генератора. Крім того, гості зможуть зігрітися та підзарядити телефони й інші пристрої всередині ТРЦ River Mall.

"Кришталева ковзанка" (фото надано пресслужбою)

"Кришталева ковзанка" (фото надано пресслужбою)

Безпека під час повітряних тривог

У разі оголошення жовтого рівня відвідувачам рекомендуватимуть перейти до укриття, а під час червоного рівня катання припинятимуть. Укриття розташоване на мінус другому поверсі підземного паркінгу торговельного центру.

Після відбою тривоги гості зможуть повернутися на лід, показавши квиток зі штампом про вихід через небезпеку. Інший варіант - використати його для відвідування ковзанки в будь-який день до 1 лютого включно.

"Кришталева ковзанка" працюватиме щодня. У будні відвідати її можна буде з 12:00 до 22:00, а у вихідні та святкові дні - з 10:00 до 22:00. Такий самий графік діятиме з 23 грудня до 3 січня.