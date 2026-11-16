В Киеве заработает "Хрустальный каток" с фудкортами: сколько будет стоить катание

В Киеве 27 ноября вблизи столичного ТРЦ River Mall начнет работу "Хрустальный каток". Wave RBC.UA сообщает, что посетителей будет ждать зимний городок с тематическими декорациями, фудкортами, уютной зоной патио и пространством для катания на льду.

Как пройдет открытие

В честь открытия организаторы подготовили специальное предложение. 27 ноября с 16.00 гости смогут приобрести билет на безлимитное катание со скидкой 50%.

Для этого нужно назвать на кассе пароль "На легком". В таком случае стоимость билета составит 275 грн. вместо стандартной цены.

Еще одно событие состоится 29 ноября. В 16:00 на катке покажут бесплатное ледовое шоу с участием профессиональных фигуристов.

Вокруг ледовой арены обустроят праздничную локацию с зимними инсталляциями, которая станет местом для фотографий. Перекусить можно будет на фудкортах, в том числе на одном из них, расположенном непосредственно на льду. В меню обещают сэндвичи, десерты, глинтвейны и другие горячие напитки.

Для катания посетителям предложат фигурные и хоккейные коньки размером от 25 до 47. Тем, кто еще не уверенно чувствует себя на льду, помогут инструкторы. Также для новичков предусмотрены специальные фигуры-помощники в форме пингвинов.

"Хрустальный каток" (фото предоставлено прессслужбой)

"Хрустальный каток" (фото предоставлено прессслужбой)

Сколько будет стоить катание

В течение сезона стандартный билет будет стоить 550 грн, льготный - 350 грн. В оба тарифа входят безлимитное пребывание на льду и прокат коньков. Дети до четырех лет смогут посещать каток бесплатно, но только в сопровождении взрослых.

Организаторы также предусмотрели работу локации во время отключений электроэнергии: каток будут обеспечивать питанием с помощью генератора. Кроме того, гости могут согреться и подзарядить телефоны и другие устройства внутри ТРЦ River Mall.

"Хрустальный каток" (фото предоставлено прессслужбой)

"Хрустальный каток" (фото предоставлено прессслужбой)

Безопасность во время воздушных тревог

В случае объявления желтого уровня посетителям рекомендуется перейти к укрытию, а во время красного уровня катание будет прекращено. Укрытие расположено на минус втором этаже подземного паркинга торгового центра.

После отбоя тревоги гости смогут вернуться на лед, показав билет со штампом о выходе из-за опасности. Другой вариант - использовать его для посещения катка в любой день до 1 февраля включительно.

"Хрустальный каток" будет работать каждый день. В будни посетить ее можно будет с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни - с 10:00 до 22:00 . Такой же график будет действовать с 23 декабря по 3 января.