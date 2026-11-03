KARTA SVITU випустили пісню про Київ, надихнувшись прогулянкою містом

Український гурт KARTA SVITU випустив композицію "У готелі", яку присвятив Києву та емоційному зв’язку із містом. У тексті пісні музиканти згадують знайомі столичні місця, залізничний вокзал, аеропорти та готель "Україна".

Wave RBC.UA повідомляє, що останній невдовзі після прем’єри треку сам долучився до його історії: команда закладу відреагувала на реліз у соцмережах і запросила фронтмена гурту Івана Марунича завітати в гості.

Як з'явилась пісня

За словами Івана Марунича, задум створити пісню про столицю з’явився під час однієї з прогулянок Києвом. Музикант давно хотів написати композицію про рідне місто, проте не поспішав із роботою, очікуючи на натхнення та потрібні слова.

Фронтмен KARTA SVITU сподівається, що новий трек стане своєрідним музичним привітанням для тих, хто залишається в Києві, а також для людей, які через різні обставини зараз далеко від дому.

"Я би хотів, щоб пісня "У готелі" підтримала всіх, хто зараз у Києві, і всіх, хто з різних причин не може бути вдома. Якщо цей трек надихне написати чи подзвонити друзям зі столиці - це вже буде гарний результат. Або якщо він спонукатиме приїхати в столицю підтримати чи залишитися поруч в ці непрості часи", - розповів Іван Марунич.

Після виходу композиція почала привертати увагу користувачів соцмереж. Зокрема, одне з відео в Instagram, створене під супровід нової пісні, зібрало понад 100 тисяч переглядів.

Не залишилася осторонь і команда готелю "Україна"

Представники закладу спершу написали коментар під дописом гурту, а згодом запросили Марунича особисто відвідати готель. Музиканту запропонували познайомитися з командою та використати простір закладу для зйомок.

Зустріч стала продовженням історії, про яку йдеться в самій композиції. Іван Марунич скористався нагодою не лише побувати в готелі, а й випити ранкову каву - її також згадують у другому куплеті пісні.

"Ну, і каву вранці я теж випив, бо ж про неї згадується у другому куплеті. Крім цього, ми підзняли трохи відео, які ви можете зараз бачити у нас в соцмережах", - поділився артист.

Цього року готель "Україна" святкує 65-річчя. Розташований у центрі столиці, він давно став однією з упізнаваних частин київського міського пейзажу. За десятиліття роботи готель прийняв численних гостей міста.