KARTA SVITU выпустили песню о Киеве, вдохновившись прогулкой по городу

Украинская группа KARTA SVITU выпустила композицию "У готелі", которую посвятил Киеву и эмоциональной связи с городом. В тексте песни музыканты упоминают знакомые столичные места, железнодорожный вокзал, аэропорты и гостиницу "Україна".

Wave RBC.UA сообщает, что последний вскоре после премьеры трека сам приобщился к его истории: команда заведения отреагировала на релиз в соцсетях и пригласила фронтмена группы Ивана Марунича приехать в гости.

Как появилась песня

По словам Ивана Марунича, замысел создать песню о столице появился во время одной из прогулок по Киеву. Музыкант давно хотел написать композицию о родном городе, однако не спешил с работой, ожидая вдохновения и нужных слов.

Фронтмен KARTA SVITU надеется, что новый трек станет своеобразным музыкальным поздравлением для тех, кто остается в Киеве, а также для людей, которые в силу разных обстоятельств сейчас далеко от дома.

"Я бы хотел, чтобы песня "У готелі" поддержала всех, кто сейчас в Киеве, и всех, кто по разным причинам не может быть дома. Если этот трек вдохновит написать или позвонить друзьям из столицы - это уже будет хороший результат. Или если он будет побуждать приехать в столицу поддержать или остаться рядом в эти непростые времена", - рассказал Иван Марунич.

После выхода композиция начала привлекать внимание пользователей соцсетей. В частности, одно из видео в Instagram, созданное под сопровождение новой песни, собрало более 100 тысяч просмотров.

Не осталась в стороне и команда гостиницы "Україна"

Представители заведения сначала написали комментарий под сообщением группы, а затем пригласили Марунича лично посетить гостиницу. Музыканту предложили познакомиться с командой и использовать пространство заведения для съемок.

Встреча стала продолжением истории, о которой идет речь в самой композиции. Иван Марунич воспользовался случаем не только побывать в гостинице, но и выпить утренний кофе - его также упоминают во втором куплете песни.

"Ну, и кофе утром я тоже выпил, потому что о нем упоминается во втором куплете. Кроме этого, мы подняли немного видео, которые вы можете сейчас видеть у нас в соцсетях", - поделился артист.

В этом году гостиница "Україна" отмечает 65-летие. Расположенный в центре столицы, он давно стал одной из узнаваемых частей киевского городского пейзажа. За десятилетие работы гостиница приняла многочисленных гостей города.