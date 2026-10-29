HBO показав постер до серіалу "Гаррі Поттер": коли прем'єра

HBO представив офіційний постер до серіалу за мотивами книг Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. На зображенні показали юного чарівника, якого грає Домінік Маклафлін, та вказали дату прем'єри.

Який вигляд має постер до "Гаррі Поттера"

На зображенні показали обличчя головного героя. У центрі уваги - його круглі окуляри та характерний шрам у формі блискавки на чолі.

В одній із лінз відбивається замок усім відомої школи магаії, а поруч розміщено напис "The Boy Who Lived" - "Хлопчик, що вижив". Кадр доповнює золотистий логотип серіалу з літерами HP.

У постері також підтвердили дату виходу проєкту - прем'єра відбудеться на Різдво 25 грудня на HBO та HBO Max.



Що відомо про серіал

Перший сезон під назвою "Гаррі Поттер і філософський камінь" складатиметься з восьми епізодів. Сюжет розгортатиметься навколо події першої книги.

Гаррі після отримання листа з Гоґвортсу починає відкривати для себе світ магії, знаходить друзів і поринає у пригоди та небезпеки.

Рона та Герміону зіграють Аластер Стаут та Арабелла Стентон. До дорослого акторського складу також долучилися Джон Літгоу - Дамблдор, Джанет Мактір - Мінерва Макґонеґел, Паапа Ессієду - Снейп та Нік Фрост - Геґрід.

Шоуранеркою та сценаристкою проєкту стала Франческа Ґардінер. Серед режисерів - Марк Майлод, Джессіка Гоббс, Люсі Форбс і Бенджамін Керон.

Нагадаємо, перший трейлер до серіалу вийшов у березні цього року. Згодом HBO представили новий ролик, у якому показали сцени зі Снейпом, сортувальним капелюхом та квідічем.



Інтерес до серіалу був значним ще до виходу повноцінних промо. Перший тизер станом на сьогодні зібрав 15 мільйонів переглядів, а другий - 11.

У травні 2026 року HBO оголосив про продовження серіалу на другий сезон. Він буде заснований на книзі "Гаррі Поттер і Таємна кімната". Раніше ми писали, хто з акторів зіграє у продовженні.