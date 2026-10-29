Зірка "Гри престолів" приїхав до Києва: Ніколай Костер-Вальдау спустився до укриття через загрозу обстрілу

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера в серіалі "Гра престолів", відвідав Київ.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Reuters .

Де в Києві зустріли зірку "Гри престолів"

Фото з Костером-Вальдау опублікувала користувачка Threads Віта Задорожня. Актора зустріли в одному із закладів на Подолі.

"Звичайні київські будні з Ніколаєм Костером Вальдау", - підписала вона спільний кадр.

Мету нинішньої поїздки актора публічно не уточнюють.

Перебування актора в українській столиці підтверджують і фотографії Reuters, датовані 28 жовтня 2026 року.

Ніколай Костер-Вальдау у Києві (фото: reutersconnect.com)

У підписі до одного зі знімків агентство зазначає, що Костер-Вальдау очікує потяг, готуючись скористатися станцією метро як укриттям через загрозу російського ракетного та дронового удару.

На іншому кадрі актор уже їде у вагоні. До цієї світлини Reuters також додає пояснення про загрозу повітряної атаки.

Як актор підтримує Україну

Костер-Вальдау раніше долучався до міжнародних ініціатив на підтримку українців.

У 2022 році він підтримав кампанію Stand Up for Ukraine від Global Citizen, спрямовану на допомогу людям, які були змушені залишити свої домівки.

22 лютого 2026 року актор був серед учасників вечора солідарності "Українські голоси - історії свободи" в Копенгагені.

Захід організували Український дім у Данії, Данський культурний інститут і театр Det Ny Teater.

У програмі поєднали українські тексти, їхнє виконання данськими акторами та музику. Костер-Вальдау був серед данських читців.

Що відомо про Ніколая Костера-Вальдау

Світову впізнаваність акторові принесла роль Джеймі Ланністера в "Грі престолів".

Він грав цього персонажа протягом восьми сезонів серіалу HBO - з 2011 до 2019 року.

У його фільмографії також є стрічки "Боги Єгипту" та "Мама".

Із 2016 року Костер-Вальдау є послом доброї волі Програми розвитку ООН. У цій ролі він підтримує Цілі сталого розвитку та привертає увагу до гендерної рівності, подолання бідності й зміни клімату.