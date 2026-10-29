HBO показал постер к сериалу "Гарри Поттер": когда премьера

HBO представил официальный постер к сериалу по мотивам книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. На изображении показали юного волшебника, которого играет Доминик Маклафлин, и указали дату премьеры.

Как выглядит постер к "Гарри Поттеру"

На картинке показали лицо главного героя. В центре внимания - его круглые очки и характерный шрам в форме молнии во главе.

В одной из линз отражается замок всем известной школы магаии, а рядом размещена надпись "The Boy Who Lived" - "Мальчик, который выжил". Кадр дополняет золотистый логотип сериала с буквами HP.

В постере также подтвердили дату выхода проекта - премьера состоится на Рождество 25 декабря на HBO и HBO Max.



Что известно о сериале

Первый сезон под названием "Гарри Поттер и философский камень" состоит из восьми эпизодов. Сюжет будет разворачиваться вокруг события первой книги.

Гарри после получения письма из Хогвартса начинает открывать для себя мир магии, находит друзей и погружается в приключения и опасности.

Рона и Гермиону сыграют Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. К взрослому актерскому составу также присоединились Джон Литгоу - Дамблдор, Джанет Мактир - Минерва МакГонагалл, Паапа Эссиеду - Снейп и Ник Фрост - Хагрид.

Шоуранершей и сценаристкой проекта стала Франческа Гардинер. Среди режиссеров - Марк Майлод, Джессика Гоббс, Люси Форбс и Бенджамин Керон.

Напомним, первый трейлер к сериалу вышел в марте этого года. Потом HBO представили новый ролик, в котором показали сцены со Снейпом, сортировочной шляпой и квиддичем.



Интерес к сериалу был значительным еще до выхода полноценных промо. Первый тизер на сегодня собрал 15 миллионов просмотров, а второй - 11.

В мае 2026 года HBO объявил о продлении сериала на второй сезон. Он будет основан на книге "Гарри Поттер и Тайная комната". Раньше мы писали, кто из актеров сыграет в продолжении.