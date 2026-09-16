HBO назвал новых актеров "Гарри Поттера": кто сыграет Плаксивую Мирту и отца Рона

Сериал HBO "Гарри Поттер" получил еще троих актеров для второго сезона. Стало известно, кто сыграет Артура Уизли, Плаксивую Мирту и Колина Криви.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Кто сыграет Артура Уизли

Рейф Сполл воплотит отца Рона Уизли и одного из самых близких взрослых союзников Гарри Поттера. В фильмах эту роль исполнял Марк Уильямс.

Артур - волшебник из древнего рода чистокровных магов, работающий в Министерстве магии. Он женат на Молли Уизли, а вместе они воспитывают семерых детей.

Сполл известен по сериалам "Под солончаком" и "Создать семью". Он также станет вторым представителем своей семьи во вселенной Гарри Поттера. Его отец Тимоти Сполл сыграл в фильмах Питера Петигру.

Плаксивую Мирту воплотит Молли Хьюитт-Ричардс

Актриса получила роль призрака, проживающего в женской туалетной комнате на втором этаже Хогвартса.

Персонаж впервые появляется в истории Гарри Поттер и тайная комната. В кинофраншизе Мирту сыграла Ширли Гендерсон, которой было 37 лет.

Хьюитт-Ричардс известна по сериалам "Кодекс молчания" и "Casualty".

Плаксивая Мирта в фильме (коллаж: РБК-Украина)

Колином Криви станет Джаспер Амброуз

Колин - магглорожденный Гриффиндорец, который увлекается Поттером и постоянно ходит Хогвартсом с камерой, пытаясь сфотографировать своего кумира.

Колин впервые появляется в книге Гарри Поттер и тайная комната. В фильме 2002 года его сыграл Хью Митчелл, однако после второй части персонаж больше не появлялся в кинофраншизе.

Амброуз известен по проекту "Овцы-детективы".

Колин Криви в фильме (скриншот)

Кто еще присоединился ко 2 сезону "Гарри Поттера"

Новые актеры дополнят уже объявленный каст второго сезона. В нем Кот Гёрингтон сыграет Гильдероя Локгарта, Бонни Гилл - Джинни Уизли, Ленни Раш - Добби, а Билли Барратт - Тома Реддла.

Главные роли в сериале играют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стоут (Рон Уизли).

Также в актерский состав входят Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва МакГонагалл), Паапа Эссиед (Северус Снейп), Локс Пратт (Драко Малфой), Ник Фрост (Рубеус Хагрид) и другие.

Съемки второго сезона проходят на студии Warner Bros. в Ливсдене, Великобритания. Ранее HBO показал трейлер к премьере "Гарри Поттеру", которая состоится 25 декабря 2026 года.