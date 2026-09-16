HBO назвав нових акторів "Гаррі Поттера": хто зіграє Плаксиву Мірту та батька Рона

Серіал HBO "Гаррі Поттер" отримав ще трьох акторів для другого сезону. Стало відомо, хто зіграє Артура Візлі, Плаксиву Мірту та Коліна Кріві.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Хто зіграє Артура Візлі

Рейф Сполл втілить батька Рона Візлі та одного з найближчих дорослих союзників Гаррі Поттера. У фільмах цю роль виконував Марк Вільямс.

Артур - чарівник із давнього роду чистокровних магів, який працює у Міністерстві магії. Він одружений із Моллі Візлі, а разом вони виховують сімох дітей.

Сполл відомий за серіалами "Під солончаком" та "Cтворити сім'ю". Він також стане другим представником своєї родини у всесвіті "Гаррі Поттера". Його батько Тімоті Сполл зіграв у фільмах Пітера Петіґру.

Плаксиву Мірту втілить Моллі Г'юїтт-Річардс

Акторка отримала роль привида, який мешкає у жіночій туалетній кімнаті на другому поверсі Гоґвортсу.

Персонаж вперше з'являється в історії "Гаррі Поттер і таємна кімната". У кінофраншизі Мірту зіграла Ширлі Гендерсон, якій було 37 років.

Г'юїтт-Річардс відома за серіалами "Кодекс мовчання" та "Casualty".

Плаксива Мірта у фільмі (колаж: РБК-Україна)

Коліном Кріві стане Джаспер Амброуз

Колін - маглонароджений ґрифіндорець, який захоплюється Поттером і постійно ходить Гоґвортсом із камерою, намагаючись сфотографувати свого кумира.

Колін уперше з'являється у книзі "Гаррі Поттер і таємна кімната". У фільмі 2002 року його зіграв Г'ю Мітчелл, однак після другої частини персонаж більше не з'являвся у кінофраншизі.

Амброуз відомий за проєктом "Вівці-детективи".

Колін Кріві у фільмі (скриншот)

Хто ще приєднався до 2 сезону "Гаррі Поттера"

Нові актори доповнять уже оголошений каст другого сезону. У ньому Кіт Герінґтон зіграє Ґільдероя Локгарта, Бонні Гілл - Джіні Візлі, Ленні Раш - Доббі, а Біллі Барратт - Тома Редла.

Головні ролі у серіалі виконують Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер) та Аластер Стоут (Рон Візлі).

Також до акторського складу входять Джон Літґоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактір (Мінерва Макґонеґел), Паапа Ессієду (Северус Снейп), Локс Пратт (Драко Мелфой), Нік Фрост (Рубеус Геґрід) та інші.

Зйомки другого сезону проходять на студії Warner Bros. у Лівсдені, Велика Британія. Раніше HBO показав трейлер до прем'єри "Гаррі Поттера", яка відбудеться 25 грудня 2026 року.