HBO показав новий трейлер до Гаррі Поттера: коли прем'єра

HBO презентував другий трейлер майбутнього серіалу "Гаррі Поттер і філософський камінь", який стане новою екранізацією першої книги Джоан Роулінг. У ролику показали більше кадрів із юними чарівниками та їхніми вчителями в Гоґвортсі.

Що показали у новому трейлері "Гаррі Поттера"

Ролик значно детальніше знайомить глядачів із головними героями та їхнім першим роком навчання у школі магії. У ньому можна побачити знакові сцени з першої книги, зокрема Рона, Герміону, розподіл за факультетами із сортувальним капелюхом, матч з квідичу, а також напружені моменти з професором Снейпом.

HBO також оприлюднив офіційний опис першого сезону. Поттер живе у родині тітки Петунії, яка переконує хлопчика, що він нічим не особливий. Все змінюється після того, як Гаррі отримує загадковий лист із запрошенням до Гоґвортсу.

Так для нього відкривається прихований світ магії, дружби та пригод. Однак за стінами школи на нього чекають темні таємниці, а самому хлопцеві доведеться набратися сміливості, щоб протистояти найнебезпечнішому темному чаклуну. До речі, творці досі не розкрили, хто зіграє Волдеморта.



Акторський склад серіалу

Головну роль Гаррі Поттера виконує Домінік Маклафлін. Його друзів зіграють Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер) та Аластер Стоут (Рон Візлі).

До акторського складу також увійшли:

Джон Літґоу - Альбус Дамблдор

Джанет МакТір - Мінерва Макґонеґел

Паапа Ессьєду - Северус Снейп

Нік Фрост - Рубеус Геґрід

Ворвік Девіс - Філіус Флитвік

Сірін Саба - Помона Спраут

Рорі Вілмот - Невіл Лонґботом

Локс Пратт - Драко Мелфой

Лео Ерлі - Шеймус Фініґан

Елайджа Ошин - Дін Томас

Трістан Гарланд - Фред Візлі

Ґабріель Гарланд - Джордж Візлі

Руари Спунер - Персі Візлі

Алессія Леоні - Парваті Патіл

Сієнна Муса - Лаванда Браун

Фінн Стівенс - Вінсент Кребб

Вільям Неш - Ґреґорі Ґойл

Кадри з серіалу "Гаррі Поттер"

Хто працює над серіалом та коли прем'єра

Серіал створюють за мотивами книжок Джоан Роулінг. Сценаристкою та виконавчою продюсеркою проєкту стала Франческа Ґардінер. Режисер Марк Майлод також виступає виконавчим продюсером та створить кілька епізодів серіалу.

До команди виконавчих продюсерів увійшли Джоан Роулінг, Ніл Блер та Рут Кенлі-Леттс, а також Девід Гейман. Виробництвом займаються HBO спільно з Brontë Film and TV та Warner Bros. Television.

Прем’єра відбудеться 25 грудня 2026 року на HBO. Проєкт уже продовжили на другий сезон. В кожному з них розкриватимуть одну книгу.