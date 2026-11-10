Емма Антонюк пояснила, чому друк книжок в Україні може подорожчати

Українські видавці вже довше чекають на друк після російських ударів по друкарнях і книжкових складах, каже журналістка й письменниця Емма Антонюк. Вона прогнозує, що ці атаки також підвищать собівартість книжок.

Про це вона розповіла в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" .

Що змінилося для видавців після обстрілів

Антонюк послалася на розмови з видавцями. За її словами, через навантаження на друкарні авторам і видавництвам доводиться довше чекати своєї черги.

Компанії, які перевозять обладнання та книжкові запаси, водночас перебудовують логістику.

"Собівартість книжки в Україні зросте, а купівельна спроможність ні. І це надзвичайно великий удар по нашому книжковому ринку", - сказала Антонюк.

Як Антонюк підтримує видавців

Після початку атак на друкарні й склади Антонюк запропонувала видавцям безкоштовно рекламувати їхні книжки у своїх соцмережах.

Серед видавництв, про чиї книжки вона вже розповідала, журналістка назвала "Жорж", "Лабораторію" та "Книголав".

Вона також попросила написати їй повторно тих, чиє звернення могла пропустити.

Антонюк вважає, що український книжковий ринок важливий навіть для тих, хто частіше обирає Netflix.

На її думку, книговидання дає українцям змогу розповідати власні історії своєю мовою та протистояти російському культурному впливу.

Що відомо про удари по друкарнях і складах

У ніч на 19 липня російська атака зруйнувала друкарню групи "Конві". За даними видавництва "Ранок", тоді знищили 250 тисяч підручників для дев'ятикласників.

28 серпня російський удар знищив склад "Нової пошти" на Київщині, де зберігалися книжки мереж Readeat і Book.ua та наклади українських видавництв.

За підрахунками "Читомо", збитки видавців і книгарень від цієї атаки сягнули щонайменше 99 млн грн.