Эмма Антонюк объяснила, почему печать книг в Украине может подорожать

Украинские издатели уже дольше ждут печати после российских ударов по типографиям и книжным складам, говорит журналистка и писательница Эмма Антонюк. Она прогнозирует, что эти атаки также повысят себестоимость книг.

Об этом она рассказала в подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА" .

Что изменилось для издателей после обстрелов

Антонюк сослалась на разговоры с издателями. По ее словам, из-за нагрузки на типографии авторам и издательствам приходится дольше ждать своей очереди.

Компании, перевозящие оборудование и книжные запасы, одновременно перестраивают логистику.

"Себестоимость книги в Украине вырастет, а покупательная способность нет. И это очень большой удар по нашему книжному рынку", - сказала Антонюк.

Как Антонюк поддерживает издателей

После начала атак на типографии и склады Антонюк предложила издателям бесплатно рекламировать их книги в своих соцсетях.

Среди издательств, о чьих книгах она уже рассказывала, журналистка назвала "Жорж", "Лабораторию" и "Книголов".

Она также попросила написать ей повторно тех, чье обращение могло упустить.

Антонюк считает, что украинский книжный рынок важен даже для тех, кто чаще выбирает Netflix.

По ее мнению, книгоиздание позволяет украинцам рассказывать собственные истории на своем языке и противостоять русскому культурному влиянию.

Что известно об ударах по типографиям и складам

В ночь на 19 июля российская атака разрушила типографию группы "Конві". По данным издательства "Ранок", тогда уничтожили 250 тысяч учебников для девятиклассников.

28 августа российский удар уничтожил состав "Новой почты" в Киевской области, где хранились книги сетей Readeat и Book.ua и тиражи украинских издательств.

По подсчетам "Читомо", ущерб издателей и книжных магазинов от этой атаки достиг по меньшей мере 99 млн грн.