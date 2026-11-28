На глядачів чекають різдвяні комедії, фантастика, анімаційні пригоди та нові українські стрічки
У грудні 2026 року в українських кінотеатрах покажуть одразу кілька гучних прем’єр. Серед них - третя частина "Дюни", нові "Месники", продовження "Джуманджі", "Angry Birds у кіно 3" та українська комедія "Родинне свято".
Більше про кінопрем'єри грудня читайте в матеріалі Wave RBC.UA.
Цього разу Санта опиниться в торговельному центрі, який захопис жорстокий кримінальний бос. Він втратив магію та забув справжній сенс Різдва, тому йому доведеться покладатися на власну кмітливість і силу. Щоб урятувати людей і свято, він звернеться по допомогу до місіс Клаус.
Троє астронавтів виживають після аварії в космосі, але їхня капсула опиняється на дні океану. Зв'язку з центром управління немає, а запас кисню стрімко зменшується. Герої змушені самостійно шукати спосіб вибратися з пастки.
Історична драма Павела Павліковського, яка принесла йому звання найкращого режисера на Каннському кінофестивалі повертає у літо 1949 року. Письменник Томас Манн вперше за 16 років вигнання повертається до Німеччини разом із донькою Ерікою, але їх погляди на країну суттєво різняться.
Так, вона не може забути злочини минулого, тоді як для митця Німеччина залишається осередком великої культури. На тлі Холодної війни обидві частини розділеної країни прагнуть зробити Манна своїм символом.
Це історії восьми українських дітей, які пережили російські обстріли, тяжкі поранення та примусову депортацію. Їхні долі показані через документальні кадри й анімацію, створену українськими художниками. Фільм розповідає про те, як діти попри пережите продовжують мріяти та будувати плани на майбутнє.
Жанр: комедія, мюзикл
Актори: Джуліанна Мур, Пол Джаматті, Хейлі Бейлі, Джессі Айзенберг
Дата виходу: 10 грудня 2026 року
Фільм розповідає про сором’язливу домогосподарку, яка несподівано отримує головну роль у місцевому театральному мюзиклі. Під час підготовки вона захоплюється акторством і потрапляє під вплив владного режисера. Нове захоплення поступово змінює її характер і створює проблеми в родині.
Ліам Нісон грає ветерана війни Раяна Фленагана, якого несправедливо звинувачують у злочині. Герой вирішує втекти від поліції, влаштувавши масштабну погоню через усю країну. На порятунок йому приходять колишні товариші по службі.
Події відбуваються майже через 20 років після того, як Пол захопив контроль над Імперіумом. Тепер він має зіткнутися з наслідками власного правління, протистояти новим загрозам та масштабній змові, у центрі якої опиняється Чані.
Герої з трьох різних всесвітів мусять знову об'єднатися перед обличчям смертельної небезпеки. Цього разу головним антагоністом стане Віктор фон Дум, якого зіграє Роберт Дауні-молодший.
Цього разу небезпечний світ "Джуманджі" захоплює реальний світ. Героям знову доведеться об’єднатися, щоб зупинити загрозу та врятувати людство.
Астерікс і Обелікс вирушають до Африки на пошуки легендарного насіння баобаба. Воно має допомогти врятувати галльське село від прокляття, через яке могутні воїни перетворюються на неслухняних дітей.
Цього разу головний герой Ред зіткнеться з новим випробуванням - батьківством. Йому доведеться піклуватися про дітей і водночас знову рятувати світ. Творці обіцяють повернення знайомих персонажів і нові пригоди птахів.
Напередодні Різдва діти повертаються до рідного дому після багатьох років образ та мовчання. Несподівана зустріч стає для родини можливістю відновити стосунки.