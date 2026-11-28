Зрителей ждут рождественские комедии, фантастика, анимационные приключения и новые украинские ленты
В декабре 2026 года в украинских кинотеатрах покажут сразу несколько громких премьер. Среди них - третья часть "Дюны", новые "Мстители", продолжение "Джуманджи", "Angry Birds в кино 3" и украинская комедия "Родинне свято".
Больше о кинопремьерах декабря читайте в материале Wave RBC.UA.
На этот раз Санта окажется в торговом центре, захватившем жестокий криминальный босс. Он потерял магию и забыл подлинный смысл Рождества, поэтому ему придется полагаться на свою сообразительность и силу. Чтобы спасти людей и праздник, он обратится за помощью к миссис Клаус.
Три астронавта выживают после аварии в космосе, но их капсула оказывается на дне океана. Связи с центром управления нет, а запас кислорода стремительно уменьшается. Герои вынуждены самостоятельно искать способ выбраться из ловушки.
Историческая драма Павела Павликовского, принесшая ему звание лучшего режиссера на Каннском кинофестивале, возвращает в лето 1949 года. Писатель Томас Манн впервые за 16 лет изгнания возвращается в Германию вместе с дочерью Эрикой, но их взгляды на страну существенно отличаются.
Да, она не может забыть преступления прошлого, тогда как для художника Германия остается средоточием большой культуры. На фоне холодной войны обе части разделенной страны стремятся сделать Манна своим символом.
Это истории восьми украинских детей, переживших российские обстрелы, тяжелые ранения и принудительную депортацию. Их судьбы показаны через документальные кадры и анимацию, созданную украинскими художниками. Фильм рассказывает о том, как дети, несмотря на пережитое, продолжают мечтать и строить планы на будущее.
Жанр: комедия, мюзикл
Актеры: Джулианна Мур Пол Джаматти Хейли Бейли Джесси Айзенберг
Дата выхода: 10 декабря 2026 года
Фильм рассказывает о застенчивой домохозяйке, неожиданно получающей главную роль в местном театральном мюзикле. Во время подготовки она увлекается актерством и попадает под влияние властного режиссера. Новое увлечение постепенно изменяет его характер и создает проблемы в семье.
Лиам Нисон играет ветерана войны Райана Фленагана, которого несправедливо обвиняют в преступлении. Герой решает уйти от полиции, устроив масштабную погоню из-за всей страны. На спасение ему приходят бывшие сослуживцы.
События происходят спустя почти 20 лет после того, как Пол захватил контроль над Империумом. Теперь он должен столкнуться с последствиями собственного правления, противостоять новым угрозам и масштабному заговору, в центре которого оказывается Чани.
Герои из трех разных вселенных должны снова объединиться перед лицом смертельной опасности. В этот раз главным антагонистом станет Виктор фон Дум, которого сыграет Роберт Дауни-младший.
В этот раз опасный мир "Джуманджи" увлекает реальный мир. Героям снова придется объединиться, чтобы остановить угрозу и спасти человечество.
Астерикс и Обеликс отправляются в Африку на поиски легендарных семян баобаба. Оно должно помочь спасти галльскую деревню от проклятия, через которое могущественные воины превращаются в непослушных детей.
На этот раз главный герой Ред столкнется с новым испытанием - отцовством. Ему придется заботиться о детях и одновременно снова спасать мир. Создатели обещают возвращение знакомых персонажей и новые приключения птиц.
В канун Рождества дети возвращаются в родной дом после многих лет обиды и молчания. Неожиданная встреча становится для семьи возможностью возобновить отношения.