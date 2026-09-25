Через сім років після фіналу: "Месники: Завершення" повернулися у кіно
Головна Культура Через сім років після фіналу: "Месники: Завершення" повернулися у кіно
Культура

Через сім років після фіналу: "Месники: Завершення" повернулися у кіно

До спеціальної версії блокбастера додали ексклюзивний фрагмент майбутньої стрічки про Доктора Дума, а для окремих форматів підготували ще один бонус

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Постер до фільму "Месники: Завершення. Екстра"
Дата: 25 вересня 2026

Український дистриб’ютор Kinomania представив офіційний проморолик спеціальної версії фільму "Месники: Завершення". Стрічка з позначкою "Екстра" повернулася в українські кінотеатри 24 вересня - через сім років після оригінальної прем’єри.

Wave RBC.UA пише про це з посиланням на проморолик Kinomania.

Що додали до версії "Екстра"

У хвилинному відео творці нагадують про вирішальне протистояння Месників із Таносом і закликають глядачів знову пережити фінал Саги Нескінченності на великому екрані.

Повторний прокат не обмежиться показом знайомого фільму. Глядачі отримають ексклюзивний фрагмент майбутньої стрічки "Месники: Сходження Доктора Дума", прем’єра якої запланована на грудень 2026 року.

Для спеціальних сеансів у форматах IMAX та INFINITY VISION підготували ще один додатковий ексклюзивний фрагмент.

Офіційна тривалість "Месники: Завершення. Екстра" становить 188 хвилин. Фільм демонструють українською мовою у форматах 2D, 3D, IMAX та INFINITY VISION.

Про що фільм

Після нищівного клацання Таноса половина населення Всесвіту зникає.

Герої, які залишилися, намагаються змиритися з поразкою, але зрештою знову об’єднуються, щоб повернути близьких і відновити порядок.

Месники вирушають у подорож у часі, повертаючись до ключових моментів попередніх фільмів Marvel.

Їхня мета - зібрати Камені Нескінченності раніше за Таноса та скасувати наслідки його дій.

Режисерами картини стали Ентоні та Джо Руссо. Головні ролі виконали Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Скарлетт Йоганссон, Кріс Гемсворт, Марк Руффало, Джеремі Реннер та інші зірки кіновсесвіту Marvel.

Головні новини
"Імунітету від розлучень не існує". Олена Борисова про життя на дві країни, виховання п'ятьох дітей і кризи в ресторанному бізнесі "Імунітету від розлучень не існує". Олена Борисова про життя на дві країни, виховання п'ятьох дітей і кризи в ресторанному бізнесі "Чекала дві весни": Jerry Heil і Святослав Вакарчук уперше заспівали дуетом "Чекала дві весни": Jerry Heil і Святослав Вакарчук уперше заспівали дуетом Померла Марина Владі - французька акторка та вдова Висоцького Померла Марина Владі - французька акторка та вдова Висоцького