Спустя семь лет после финала: "Мстители: Завершение" вернулись в кино

Украинский дистрибьютор Kinomania представил официальный проморолик специальной версии фильма "Мстители: Завершение". Лента со знаком "Экстра" вернулась в украинские кинотеатры 24 сентября - через семь лет после оригинальной премьеры.

Wave RBC.UA пишет об этом со ссылкой на проморолик Kinomania .

Что добавили к версии "Экстра"

В минутном видео создатели напоминают о решающем противостоянии Мстителей с Таносом и призывают зрителей снова пережить финал Саги Бесконечности на большом экране.

Повторный прокат не ограничится показом знакомого фильма. Зрители получат эксклюзивный фрагмент будущей ленты "Мстители: Восхождение Доктора Дума", премьера которой запланирована на декабрь 2026 года.

Для специальных сеансов форматов IMAX и INFINITY VISION подготовили еще один дополнительный эксклюзивный фрагмент.

Официальная продолжительность "Мстители: Завершение. Экстра" составляет 188 минут. Фильм демонстрируется на украинском языке в форматах 2D, 3D, IMAX и INFINITY VISION.

О чем фильм

После сокрушительного щелчка Таноса половина населения Вселенной исчезает.

Оставшиеся герои пытаются смириться с поражением, но в конце концов снова объединяются, чтобы вернуть близких и восстановить порядок.

Мстители отправляются в путешествие по времени, возвращаясь к ключевым моментам предыдущих фильмов Marvel.

Их цель - собрать Камни Бесконечности раньше Таноса и отменить последствия его действий.

Режиссерами картины стали Энтони и Джо Руссо. Главные роли исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Скарлетт Йоганссон, Крис Гемсворт, Марк Руффало, Джереми Реннер и другие звезды киновселенной Marvel.