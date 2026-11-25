Аріана Гранде готує для шанувальників одразу два проєкти про свій останній концертний тур Eternal Sunshine. Глядачам покажуть виступи артистки, кадри підготовки до масштабного шоу і не тільки.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Elle .

Про що розкажуть фільм і документалка Аріани Гранде

Документальний фільм отримав назву The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour. Він покаже 30 днів перед початком гастролей, протягом яких Гранде та її команда готували масштабну постановку до прем'єри.

Паралельно зі створенням шоу співачка працювала над своїм восьмим студійним альбомом. Тож глядачі зможуть побачити закулісся підготовки до туру та дізнатися більше про творчий процес артистки в цей період.

Концертний фільм The Eternal Sunshine Tour матиме іншу концепцію. Це буде музична історія про зцілення, близькість і пісні, які визначили життя артистки.

У ньому виступи Гранде поєднають із кінематографічною історією про втрату звичного світу, внутрішнє відродження, зв'язок із дитячими спогадами та особистий досвід співачки.

Прем'єри проєктів відбудуться на Peacock. Документальний фільм вийде 11 грудня, а концертний - 12-го.

Як минув тур Eternal Sunshine

Гастролі Аріани Гранде стартували 6 червня в Окленді, штат Каліфорнія, і завершилися 1 вересня виступом у Лондоні. Загалом співачка дала 10 концертів.

До програми увійшли композиції з різних періодів її кар'єри, зокрема з альбомів Eternal Sunshine та Positions, а також платівки Petal, яка вийшла в липні.

Цей тур став першим для Гранде за сім років після Sweetener World Tour, який завершився у 2019 році.

Для виступів співачка обирала індивідуально створені вбрання від Alexander McQueen, Givenchy та Vivienne Westwood. Над стилем працював Лоу Роуч.

Чим Гранде займається після завершення туру

Нагадаємо, у серпні представник співачки повідомив, що вона планує взяти паузу від активної публічної діяльності. Під час концерту в Чикаго артистка підтвердила цю новину.

"Вона з нетерпінням чекає можливості завершити гастролі здоровою, щасливою та взяти заслужену перерву від публічної роботи й появ на заходах, які стали причиною нескінченної уваги та постійного обговорення", - сказав представник.

Ця заява з'явилася на тлі розмов її зовнішнього вигляду після виходу кліпу на пісню Petal. Тоді фани забили на сполох через худорлявість артистки.

Після завершення туру Гранде скоротила кількість публічних появ, а вже у листопаді повернулася до промокампанії фільму "Знайомство з Факерами 3", у якому зіграла разом із Беном Стіллером і Робертом Де Ніро.

До слова, під час презентації фільму в Нью-Йорку вона вперше вийшла на червону доріжку з бойфрендом.