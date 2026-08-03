Брак в зрелости - новый тренд? Агилера, Мел Си и другие звезды доказали, что у любви нет сроков

Свадьба в 40, 50 или даже 60 лет уже никого не удивляет. В июле сразу несколько знаменитостей доказали, что для брака нет правильного возраста или установленного срока. Пары женятся не из-за ожиданий общества, а по собственному желанию и с правильным человеком.

Wave RBC.UA рассказывает, какие звездные пары сыграли свадьбу в июле и вместе с психологиней Анной Богомолец-Ланиной разбирается, почему все больше людей выбирают создавать семью в зрелом возрасте.

Ева Герцигова - 53 года

Чешская супермодель официально стала женой бизнесмена Грегорио Марсиая, с которым прожила вместе 25 лет! Пара обручилась в Турине в Италии в кругу ближайших людей.

Венчание состоялось 11 июля в церкви Сан-Вито. 53-летнюю модель к алтарю сопровождал ее отец, а Грегорио прибыл на церемонию вместе с тремя их сыновьями - 18-летним Джорджем, 15-летним Филиппом и 12-летним Эдвардом.

Для особого дня Герцигова выбрала элегантное платье миди от французского модного дома Lanvin. Торжество имело частный формат - на него пригласили около 50 гостей.

Во время религиозной службы влюбленные обменялись свадебными клятвами, а затем продолжили празднование в местном ресторане.



Мел Си из Spice Girls - 52 года

Мелани Чисхолм, известная как Мел Си из Spice Girls, впервые одела свадебное платье 18 июля 2026 года. Певица сыграла свадьбу с австралийским манекенщиком и продюсером Крисом Дингволлой после нескольких лет отношений.

Церемония прошла в одном из замков графства Камбрия на северо-западе Англии. Влюбленные выбрали камерный формат празднования - рядом были только самые близкие друзья и члены семьи.

Подружкой невесты стала 17-летняя дочь певицы Скарлетт, которую она воспитывает от предыдущих отношений с застройщиком Томасом Старром. Девушка поддержала маму в один из самых важных моментов ее жизни.

Для свадьбы Мел Си выбрала элегантный и сдержанный образ, созданный ее близкой подругой и коллегой по группе Викторией Бекхэм. Певица появилась в длинном платье-комбинации молочно-белого цвета с тонкими бретелями, V-образным вырезом и легким шлейфом.



Паулина Порезкова - 61 год

Модель вышла замуж за 63-летнего сценариста Джеффа Гринштейна. Пара познакомилась онлайн и три года находилась в отношениях. Свадебную церемонию они провели в одном из самых живописных уголков Италии.

Роспись состоялась в ратуше городка Орта-Сан-Джулио с видом на озеро. После официальной части молодожены продолжили празднование на вилле Креспи.

Для особого дня Порезкова сознательно отказалась от традиционного белого свадебного платья. Модель объяснила, что за годы карьеры уже примеряла множество белоснежных образов, поэтому хотела чего-нибудь необычного.

Эксклюзивное платье для нее создало ателье House of Gilles. Она отличается нежным серым цветом с глубоким декольте, акцентом на талии и легкой плиссированной тканью. Образ дополнила вуаль и серьги-капельки, которые сыновья подарили ей на 60-летие.



Кристина Агилера - 45 лет

Еще одна знаменитость, порадовавшая новостью о свадьбе этого месяца - американская певица Кристина Агилера. 45-летняя артистка, по данным СМИ, тайно вышла замуж за любимого Мэттью Ратлера после 12 лет вместе.

Их история любви началась еще в 2010 году во время работы над фильмом Бурлеск, где Агилера исполнила главную роль, а Ратлер работал ассистентом продюсера. Впоследствии профессиональное знакомство переросло в роман, а в 2014 году Мэттью сделал певице предложение руки и сердца.

Несмотря на помолвку, пара, воспитывающая общую дочь, не спешила со свадьбой. Для Агилеры, кстати, это второй брак - она была замужем за музыкальным продюсером Джорданом Братманом. После шести лет они развелись, но продолжают воспитывать общего сына Макса.

Чем особый брак в зрелом возрасте: взгляд психолога

Анна Богомолец-Ланина отметила, что сегодня отношение к браку постепенно меняется. Если раньше бракосочетание часто было социальной необходимостью, то теперь все больше людей сначала стремятся лучше узнать себя, построить карьеру и понять собственные потребности.

"Сегодня все больше людей сначала строят отношения с собой, а уже потом с партнером. Они дольше учатся, развиваются профессионально, исследуют собственные потребности, проходят через разные отношения и постепенно понимают, какую жизнь хотят создать", - отметила она.

По словам экспертки, зрелые браки возникают не из-за страха одиночества, а из-за осознанного выбора партнера.

"Человек уже лучше знает себя, свои ценности, границы, слабые и сильные стороны. Он меньше влюбляется в воображаемый потенциал партнера и больше видит реального человека рядом", - объяснила Анна.

Она отметила, что в таких браках меньше иллюзий и осознанных договоренностей.

"Партнеры чаще понимают, что любовь сама по себе не отменяет быта, различий характера, прошлого опыта или личных потребностей. Они могут спокойнее говорить о деньгах, детях, личном пространстве, здоровье, планах на будущее и ответственности друг перед другом", - добавила она.

Кроме того, в зрелых отношениях меньше стремления переделать партнера под себя.

"Люди уже имеют сложившуюся личность, собственный образ жизни, иногда детей от предыдущих отношений, профессию, привычки и историю. Поэтому такой союз часто строится не на слиянии, а на умении быть близкими, не теряя себя", - отметила психологиня.

В то же время эксперт подчеркнула, что сам возраст не делает брак автоматически зрелым.

"Человек может иметь большой жизненный опыт, но продолжать повторять старые сценарии. Разницу создает не цифра в паспорте, а способность видеть себя, слышать другое, признавать свою ответственность и договариваться", - пояснила она.

Преимущества брака после 40-60 лет

По словам психологи, главное преимущество состоит не столько в возрасте партнеров, сколько в уровне их внутренней зрелости. К этому периоду многие уже проходят через важные жизненные испытания, получают опыт потерь, разочарований, компромиссов и ответственности.

"В зрелом возрасте люди обычно лучше понимают, что именно для них есть любовь. Не яркие жесты или постоянная эмоциональная интенсивность, а надежность, забота, уважение, присутствие и возможность говорить правду без страха быть отвергнутым", - отметила она.

Кроме того, с возрастом часто уменьшается потребность постоянно что-либо доказывать или искать в партнере подтверждение собственной ценности.

"Она приходит в отношения не только с желанием получать любовь, но и со способностью ее давать", - объяснила эксперт.

Еще одним важным преимуществом она назвала способность людей осознавать ценность времени.

"Они меньше тратят его на игры, манипуляции, борьбу за власть или молчаливые наказания. Не потому, что после определенного возраста конфликты исчезают, а потому, что появляется большее понимание, что близость нуждается не в победе над партнером, а в встрече с ним", - отметила Анна.

В то же время эксперт подчеркнула, что не стоит слишком идеализировать браки в старшем возрасте. Людям иногда сложнее менять привычки, впускать другого человека в свой устоявшийся образ жизни.

Также у каждого может быть предыдущий опыт, дети, развод, потери или страх снова быть раненым.

"Но само осознание этих сложностей может сделать союз более честным. Люди уже понимают, что любовь не стирает прошлое, но может создать для него новое, безопасное место", - отметила она.

По мнению психологи, именно поэтому сегодня все чаще можно увидеть свадьбу после 40, 50 или даже 60 лет.

"Не потому, что люди опоздали. А потому, что они наконец-то встретили не только своего человека, но и самих себя", - подытожила она.