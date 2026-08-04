Протеиновые батончики и важность белка в рационе: блиц с нутрициологом

Кому нужны протеиновые батончики и как правильно увеличить потребление белка, подробнее в блице с нутрициологом Юлией Драгуловой на Wave RBC.UA.

В последнее время белок стал едва ли не самым обсуждаемым нутриентом. В соцсетях советуют увеличивать его количество в рационе, а полки магазинов заполняются продуктами с отметкой "high protein".

Почему сейчас белок оказался в центре внимания?

Белок действительно стал одной из самых популярных тем в сфере питания, и тому есть логическое объяснение. Он является одним из ключевых нутриентов, необходимых для нормальной работы организма. Белок участвует в восстановлении тканей, поддержании мышечной массы, работе иммунной системы и многих других процессах.

Рост интереса к нему также связан с популярностью спорта, активным образом жизни и осознанным питанием. В то же время важно помнить, что здоровый рацион невозможен без баланса: организму все равно нужны белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

Действительно ли большинству людей не хватает белка или это больше последствие популярности темы в соцсетях?

На самом деле можно увидеть две крайности. Одни стараются потреблять как можно больше белка, считая, что чем больше, тем лучше. Другие убеждены, что получают достаточное количество белка, хотя его основными источниками в их рационе являются, например, колбасные изделия или другие ультраобработанные продукты.

Самое важное - не просто увеличить количество белка, а выбирать его качественные источники и поддерживать общий баланс в питании.

Существует ли универсальная суточная норма белка или она зависит от возраста, образа жизни и физической активности?

Единой нормы, подходящей всем, не существует. Потребность в белке зависит от возраста, массы тела, уровня физической активности и состояния здоровья.

Для здорового взрослого человека базовой рекомендацией считается около 0,8 г белка на килограмм массы тела в сутки. Если человек регулярно занимается спортом, особенно силовыми тренировками, или имеет высокие физические нагрузки, то эта потребность может расти примерно до 1,6-2 г на килограмм массы тела.

Поэтому важно не ориентироваться на универсальные советы по соцсетям, а учитывать собственные потребности.

Какие продукты вы считаете самыми лучшими источниками белка?

Наилучшими источниками полноценного белка являются рыба, птица, яйца, морепродукты и кисломолочные продукты. Они содержат все незаменимые аминокислоты, в которых нуждается организм.

Не менее важны и растительные источники белка - бобовые, тофу, орехи и семена. Лучшая стратегия - не сосредотачиваться только на одном продукте, а совмещать разные источники белка в течение дня.

Протеиновые батончики и коктейли стали очень популярны. Кому они действительно могут быть полезны?

Это может быть удобный вариант для людей, которым сложно получить достаточное количество белка из обычной пищи. К примеру, для тех, кто имеет очень насыщенный график, активно занимается спортом или не имеет возможности полноценно поесть в течение дня.

Также такие продукты могут быть уместны при восстановлении после болезни или операции, когда организму необходим дополнительный источник питательных веществ.

Однако важно помнить: протеиновые коктейли и батончики - это только дополнение к рациону, а не его замена. Кроме того, при выборе батончиков следует внимательно читать состав, ведь некоторые содержат значительное количество добавленного сахара или насыщенных жиров.

Может ли избыток белка навредить здоровью?

Для здорового человека умеренное увеличение количества белка в рационе обычно не представляет угрозы. В то же время питание должно оставаться сбалансированным.

Если человек делает акцент только на белковых продуктах и почти не потребляет овощей, клетчатки, жиров или сложных углеводов, это может негативно повлиять на здоровье.

Отдельного внимания нуждаются люди с заболеваниями почек - в таких случаях количество белка следует согласовывать с врачом.

Какие три простых совета вы дали бы человеку, желающему увеличить количество белка в рационе без сложных диет?

Прежде рекомендую добавлять источник белка к каждому основному приему пищи. Если условно разделить тарелку на две части, примерно четверть должна приходиться именно на белковые продукты.

К тому же если вы привыкли перекусывать между основными приемами пищи, выбирайте более питательные варианты: натуральный йогурт, сыр, яйца, орехи или качественный протеиновый батончик.

И еще один важный совет - планируйте свой рацион заранее. Зачастую проблема заключается не в том, что человек не знает, что есть, а в том, что под рукой просто нет готового качественного источника белка.