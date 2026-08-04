Что нужно знать, если война заставляет начинать жизнь в Ирландии

После оккупации Энергодара писательница Наталья Будянская была вынуждена покинуть дом и начать жизнь с нуля. В своей колонке она рассказывает, как случайное решение привело её в Ирландию, делится личным опытом адаптации и объясняет, как украинцам получить временную защиту, найти жильё и работу.

Перед началом полномасштабной войны должен был стартовать туристический проект на телевидении, затем - летняя резиденция House of Europe в Энергодаре, масштабные концерты со звездами, известные лекторы и стендап-комики. Планов по развитию города было много. Я работала в департаменте культуры.

В мае мы планировали два уровня рафтинга — на Южном Буге и Черном Черемоше — и множество других интересных путешествий: розовые озера Херсонщины, водяные лилии и плавневые лабиринты острова Хортица.

А в конце лета, как всегда, отправились бы в семейное путешествие: контракт с телевидением, реклама новой марки автомобиля, воплощение семейных ценностей. Все это — в прямом эфире. Почти как в 2021 году, только еще масштабнее. Новый уровень.

У меня был бизнес. Книги. Журналы. Работа. Квартира. Друзья, море. Дача. Жизнь.

Такими были планы.

Которые разрушила война.

После выезда с оккупированной территории и волонтерства в Украине я поехала в Словакию на заработки. Тогда все мы считали, что война — временно, и нужно еще немного напрячься, помочь защитникам победить врага. А потом уже можно будет жить и думать о себе. Поэтому в Словакию я поехала всего на пару месяцев - банально заработать деньги на аренду квартиры во Львовской области. В перерывах между сменами писала статьи о ситуации на Запорожской АЭС и отправляла их в словацкие СМИ.

Возвращалась в Украину, продолжала волонтерскую работу, которая никогда не заканчивалась. Волонтерство - дело благородное, но бесплатное.

Однажды, когда я снова поехала работать уборщицей в Словакию, раздался телефонный звонок. Номер был подписан как "Ирина тексты". Видимо, в той мирной жизни я писала для нее тексты на заказ. Она спросила:

- Наталья, а вы где?

- В Братиславе, — я мыла пол и не могла долго разговаривать.

- А что вы там делаете?

- Убираю в больнице.

- Давно?

- Вторую неделю.

- Приезжайте в Ирландию. Не знаю, сколько вам там платят, но здесь возможностей заработать гораздо больше.

Я положила трубку. Это казалось пустой тратой времени. К чему эти разговоры? Мне еще два этажа мыть. За месяц такой работы (если раньше не умру) обещали €600. Смена - 8 часов. А потом обратно, в Украину.

Но тот звонок, тот разговор не давали мне покоя. Я ехала в трамвае едва живая и искала в Google информацию об Ирландии. Что это вообще за страна? Где находится? Принимает ли еще украинцев?

Я не могла уснуть. Тело болело, а голова была занята мыслями. Так я промучилась до утра. Через неделю уволилась. Купила резиновые сапоги (почему-то мне казалось, что без них я там не выживу), билет в один конец и с рюкзаком улетела в Дублин.

К тому времени я уже знала, что Ирландия — это остров, часть которого принадлежит Великобритании и называется Северной Ирландией. Беженцев принимают в Республике Ирландия, столица — Дублин. На паспортном контроле нужно сказать фразу: «I need temporary protection»… а дальше — как получится.

Дальше было не очень хорошо. После проверки всех документов, подтверждений проживания в Украине до начала войны, отпечатков пальцев и прочего меня вместе с другими отправили в палаточный лагерь.

Посреди поля.

Осенью.

Палаточный лагерь в Ирландии (фото из архива автора)

Жалела ли я о своем решении? Конечно! Но палатки и дождливая погода (это когда дождь не прекращается неделями) сделали свое дело. Раскисать и жаловаться было некогда. Нужно было срочно придумать, как выбраться из этой ситуации. Пока я ждала окончательные документы (а в Ирландии это очень долго), успела разобраться в системе образования, работы и жилья, познакомилась с местными бабушками и нашла первую подработку. Мой английский тогда ограничивался фразой: "My name is Natalie, I am from Ukraine, I need work".

Палаточный лагерь в Ирландии (фото из архива автора)

Первая работа нашлась в той же деревне, где стоял наш кемпинг. Комната в доме у бабушки - тоже. Работа началась не сразу (как и всё в Ирландии) и оказалась совсем не такой, как обещали (это тоже часть ирландского колорита — обещать одно, а в итоге выходит совсем другое), а хозяйка дома оказалась еще той шпионкой. Обо всем расскажу по порядку в следующих материалах этой рубрики. Главное - я тогда выжила, продолжаю жить дальше, помогаю Украине. А еще написала книгу о сопротивлении нашего города российской армии.

А теперь - информация для тех, кто рассматривает возможность эвакуации из Украины из-за обстрелов. Я создала Telegram-канал, где рассказываю, как составить резюме, найти жилье и работу и многое другое.

Кратко о документах

Временную защиту в Ирландии предоставляют после проверки всех документов миграционной службой и прохождения собеседования.

Главное условие - постоянное проживание в Украине до начала полномасштабного вторжения, то есть до 24.02.2022. Это необходимо подтвердить документально. Каждого человека проверяют индивидуально, даже если вы приехали всей семьей. Тем, кто не знает или плохо понимает английский, волноваться не стоит - работают украиноязычные сотрудники.

Подтверждение проживания в Украине для несовершеннолетних

Все документы должны быть датированы до 24.02.2022 и выданы официальными учреждениями:

справки из учебных заведений, музыкальной или художественной школы, свидетельства;

медицинские справки, выписки, рентгеновские снимки;

справки о вакцинации;

справка из налоговой о присвоении идентификационного номера;

получение паспорта лично (ID-карта — с 14 лет, загранпаспорт — с 16 лет).

Что принимают в качестве доказательств для взрослых

Первое, на что обращают внимание, — штампы в вашем паспорте.

Также вас попросят открыть и предоставить для проверки:

приложение "Дія";

банковское приложение.

Вы открываете приложения и передаете телефон офицеру. Он или она самостоятельно выбирают даты и информацию, необходимую для проверки (обычно смотрят период с осени 2021 года до весны 2022 года).

Онлайн-заказы услуг или покупки на маркетплейсах не подходят. Нужны транзакции, подтверждающие физическую оплату в аптеке, магазине и т. п., где указан адрес места оплаты.

Дополнительными доказательствами могут быть:

трудовая книжка; медицинские документы; квитанции об оплате коммунальных услуг через отделение банка; квитанции об оплате штрафов или налогов; юридические документы и т. д.

Они рассматриваются только как дополнительные подтверждения - по усмотрению миграционной службы.

Если у вас есть приложение Пенсионного фонда Украины, на месте помогут сформировать необходимые справки в режиме реального времени.

Не нужно:

привозить бумажные распечатки банковских транзакций;

специально переводить документы на английский язык;

использовать фотографии в телефоне как доказательство проживания.

Если доказательств постоянного проживания в Украине окажется недостаточно, в предоставлении временной защиты могут отказать.

Где оформить временную защиту

Получить статус временной защиты можно в распределительном центре CityWest.

Адрес:

Dublin

Citywest Convention Centre

Garter Ln, Saggart, Co. Dublin

D24 A38Y

Здесь работают представители Department of Justice, Department of Social Protection, переводчики и сотрудники Международной организации по миграции (IOM), которые помогают украинцам оформить документы.

После регистрации вы получите permission letter - желтое письмо формата А4, подтверждающее предоставление временной защиты.

С этим документом можно сразу пользоваться социальными услугами, работать и реализовывать другие права.

Социальные выплаты становятся доступны после получения PPSN (Personal Public Service Number).

PPSN также оформляется в CityWest, а затем выдается заявителю в местном Intreo Centre (аналог центра занятости).

Предоставляют ли государственное жилье?

Да. Несмотря на сокращение распределительных центров и постепенное закрытие гостиниц для украинцев, временное государственное жилье по-прежнему предоставляют.

Срок проживания - 30 дней, но только тем, кто приехал непосредственно из Украины и не получал временную защиту в других странах ЕС.

За эти 30 дней необходимо самостоятельно найти жилье и, желательно, работу. По истечении этого срока жилье нужно освободить, поэтому важно заранее учитывать все обстоятельства.

Берегите себя!