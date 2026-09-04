Когда страх не проходит: как превратить его в своего сообщника

Уже сутки в Киеве почти непрерывно раздаются воздушные тревоги. День и ночь, с перерывами "на кофе". Как помочь себе не упасть под натиском такой реальности – рассказывает коуч Ольга Грицик в колонке для Wave RBC.UA.

"Россия хочет превратить Украину в концлагерь. В большую тюрьму. Принцип концлагеря: непрерывное давление. У тебя нет ни минуты на себя, на свой мир, на свои мысли... Ты не можешь заснуть. Ты не можешь помечтать. Ты не можешь подумать. Ты не можешь побыть с собой и собой. У тебя за. становятся автоматами. Работами", - пишет в своем Facebook украинский философ Владимир Ермоленко.

И добавляет: "Внутреннее противодействие этому тоже просто: иметь свой интеллект, свои чувства, свою волю. То есть иметь свою культуру, свое общество и свое государство".

Мировоззренчески он на 100 процентов прав. Но на все это нам нужна сила, которую истощают непрерывная тревога, внутреннее напряжение и страх.

И если мы не можем избавиться от них, то стоит хотя бы частично заставить их играть на нашем поле . Вот несколько вопросов, которые помогают мне не проваливаться во "все пропало". Может быть, они будут полезны и вам.

1. Что я могу сделать с тем, чего боюсь?

Страх и тревога обладают функцией. Они заставляют нас предвидеть риски и готовиться к ним. И если мы сделали то, что от нас зависит, нет смысла дальше прокручивать в голове бесконечные апокалиптические сценарии.

Поэтому: есть действие – делаем. Нет действия – страх выполнил свою функцию и может быть свободен.

2. Равно ли план прогнозу?

Не стоит прогнозировать, что будет дальше. Это наши фантазии.

Зато есть смысл подумать, что вы будете делать при разных вариантах развития событий. Вместо "сколько это будет продолжаться?" - "что я буду делать, если это продлится еще несколько дней, неделю, месяц?"

На первый вопрос ответа у нас нет. На втором – можно найти.

3. Что изменилось с тех пор, как я в последний раз об этом думал?

Постоянная руминация мыслей тоже ужасно истощает. Поэтому всегда себя переспрашивайте:

Появились ли новые данные? Ок. Просматриваем решение. Не появились – значит, мы просто погнали тревогу на следующий круг.

То же с бесконечным скроллингом новостей.

4. Эта информация что-то меняет в моих действиях?

Да: читаю, учитываю, возможно, что-то делаю.

Нет: значит, я просто снова вернула себя в тревогу.

Еще один неочевидный, но действенный совет.

5. Поможет ли мне дисциплина?

Непредсказуемость тоже истощает. Поэтому лучше иметь план и при необходимости его изменить, чем вообще перестать что-либо планировать. Ежедневная рутина делает хотя бы часть нашей жизни понятной и предсказуемой .

6. Имеет ли предел самопомощь?

Если вы больше не справляетесь сами - не спите, не можете работать или сосредоточиться, постоянно живете в ожидании следующей опасности, начались панические атаки - не ждите, что оно само как-то пройдет. Пожалуйста, обратитесь к специалистам.

Не позволяйте страху над вами властвовать. Это марафон, и нам нужны его силы.