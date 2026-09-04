Когда страх не проходит: как превратить его в своего сообщника

Шесть вопросов, помогающих не застрять в тревоге, отличать реальные риски от мнимых сценариев и сохранять силы, когда неопределенность продолжается
Уже сутки в Киеве почти непрерывно раздаются воздушные тревоги. День и ночь, с перерывами "на кофе". Как помочь себе не упасть под натиском такой реальности – рассказывает коуч Ольга Грицик в колонке для Wave RBC.UA.
"Россия хочет превратить Украину в концлагерь. В большую тюрьму. Принцип концлагеря: непрерывное давление. У тебя нет ни минуты на себя, на свой мир, на свои мысли... Ты не можешь заснуть. Ты не можешь помечтать. Ты не можешь подумать. Ты не можешь побыть с собой и собой. У тебя за. становятся автоматами. Работами", - пишет в своем Facebook украинский философ Владимир Ермоленко.
И добавляет: "Внутреннее противодействие этому тоже просто: иметь свой интеллект, свои чувства, свою волю. То есть иметь свою культуру, свое общество и свое государство".
Мировоззренчески он на 100 процентов прав. Но на все это нам нужна сила, которую истощают непрерывная тревога, внутреннее напряжение и страх.
И если мы не можем избавиться от них, то стоит хотя бы частично заставить их играть на нашем поле . Вот несколько вопросов, которые помогают мне не проваливаться во "все пропало". Может быть, они будут полезны и вам.
Страх и тревога обладают функцией. Они заставляют нас предвидеть риски и готовиться к ним. И если мы сделали то, что от нас зависит, нет смысла дальше прокручивать в голове бесконечные апокалиптические сценарии.
Поэтому: есть действие – делаем. Нет действия – страх выполнил свою функцию и может быть свободен.
Не стоит прогнозировать, что будет дальше. Это наши фантазии.
Зато есть смысл подумать, что вы будете делать при разных вариантах развития событий. Вместо "сколько это будет продолжаться?" - "что я буду делать, если это продлится еще несколько дней, неделю, месяц?"
На первый вопрос ответа у нас нет. На втором – можно найти.
Постоянная руминация мыслей тоже ужасно истощает. Поэтому всегда себя переспрашивайте:
Появились ли новые данные? Ок. Просматриваем решение. Не появились – значит, мы просто погнали тревогу на следующий круг.
То же с бесконечным скроллингом новостей.
Да: читаю, учитываю, возможно, что-то делаю.
Нет: значит, я просто снова вернула себя в тревогу.
Еще один неочевидный, но действенный совет.
Непредсказуемость тоже истощает. Поэтому лучше иметь план и при необходимости его изменить, чем вообще перестать что-либо планировать. Ежедневная рутина делает хотя бы часть нашей жизни понятной и предсказуемой .
Если вы больше не справляетесь сами - не спите, не можете работать или сосредоточиться, постоянно живете в ожидании следующей опасности, начались панические атаки - не ждите, что оно само как-то пройдет. Пожалуйста, обратитесь к специалистам.
Не позволяйте страху над вами властвовать. Это марафон, и нам нужны его силы.