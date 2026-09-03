Как заземлиться после обстрелов: психолог назвала простые техники успокоения

После обстрела страх, тревога и напряжение могут не отпускать еще долго. Психолог рассказала, почему бесконечный скроллинг новостей может только усугублять стресс
После очередного обстрела может быть сложно вернуться в обычную жизнь. Человек может испытывать страх, дрожь, тревогу, замешательство, проблемы со сном или постоянно проверять телефон.
Эксклюзивно для Wave RBC.UA психолог и педагог Любовь Рудницкая объясняет, почему такие реакции естественны и как помочь себе восстановиться после пережитого стресса.
Важно помнить: если после обстрела вы не можете сразу успокоиться, это не значит, что с вами что-то не так. Страх, напряжение и желание постоянно следить за новостями могут являться нормальной реакцией организма на ненормальные обстоятельства.
Прежде всего стоит попытаться вернуть внимание из информационного пространства к собственному телу и происходящему вокруг прямо сейчас.
Назовите то, что видите
Посмотрите вокруг и назовите несколько предметов, которые видите: стол, окно, чашку, дверь. Затем обратите внимание на звуки - голоса людей, шум за окном, собственное дыхание.
Такое простое упражнение помогает переключить внимание с постоянного ожидания новой опасности в настоящий момент.
Почувствуйте сопротивление
Поставьте ноги на пол и обратите внимание на ощущения под стопами. Если сидите - почувствуйте, как тело контактирует со стулом или диваном.
Можно также обнять себя за плечи или завернуться в одеяло. Смысл таких действий прост - напомнить себе, что прямо сейчас вы имеете сопротивление и находитесь в конкретном месте.
Сделайте медленный выдох
Не нужно заставлять себя дышать по сложной схеме. Попробуйте только сделать выдох немного длиннее вдоха.
В то же время, если дыхательные упражнения усугубляют тревогу, не стоит себя заставлять. Можно использовать другую технику заземления.
Позаботьтесь о базовых потребностях
После сильного стресса человек может не замечать голода, жажды или усталости. Однако простые физические действия помогают постепенно возвращаться в более стабильное состояние.
Выпейте воды, поешьте, умойтесь, примите душ, переоденьтесь или просто немного походите по комнате. Не обязательно сразу возвращаться к производительности - иногда организму нужно время на восстановление.
Побудьте рядом с близкими
Если есть такая возможность, поговорите с доверяющим человеком. Не обязательно обсуждать сам обстрел. Можно вместе выпить чаю, обняться или поговорить об обычных вещах.
Иногда нервной системе важно получить простой сигнал: "Я не друг/одна" .
После обстрела может возникнуть желание поскорее "собраться" и продемонстрировать, что все нормально. Однако не стоит требовать от себя постоянной несокрушимости.
Можно честно сказать себе: "Мне страшно. Происходящее действительно страшно".
Признание собственного страха не означает, что человек подчинился ему. Напротив, это позволяет не тратить дополнительные силы на борьбу с собственными эмоциями.
После атаки вполне естественно хотеть знать, что произошло. Люди проверяют новости, читают сообщения очевидцев, смотрят фото и видео, переходят с одного Telegram-канала на другой.
Однако психолог говорит, что в определенный момент получения информации перестает помогать ориентироваться в ситуации и начинает дополнительно нагружать психику.
Поэтому стоит задаться вопросом: "Мне сейчас действительно нужна эта информация или я просто не могу остановить скроллинг?"
Если информация необходима для конкретного действия - следует узнать нужное и действовать. Например, проверить, все ли хорошо с близкими, помочь человеку рядом или приобщиться к волонтерской помощи.
Но если все, что можно было сделать уже сделано, можно позволить себе остановиться.
Не нужно снова и снова перечитывать одну и ту же новость или просматривать каждое видео с места происшествия. Иногда лучшее решение - отложить телефон и вернуть внимание к собственной жизни.
В реальности войны нормально уставать, злиться, бояться или хотеть несколько часов не видеть новостей.
Отдых не означает, что человек забыл войну. Еда, сон, общение с друзьями или даже обычный смех не свидетельствуют о безразличии к чужой боли.
Напротив, забота о собственном психологическом состоянии помогает оставаться функциональным и иметь силы делать то, что действительно зависит от нас.
После очередной тревожной новости можно задать три простых вопроса:
Если ответ на последний вопрос - "ничего прямо сейчас", это тоже ответ.
Можно просто сесть, почувствовать под ногами пол, сделать глоток воды, обнять близкого человека и напомнить себе: "Да, сейчас страшно. Происходящее действительно страшно. Но прямо сейчас я здесь. Я дышу. У меня есть опора. И этот момент я могу прожить".
Иногда именно с таких маленьких действий начинается постепенное возвращение к себе.