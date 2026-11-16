Как вернуть себе жизнь, если война не кончается

Если бесконечно терпеть – не единственно возможный сценарий, то как изменить отношение к обстоятельствам, на которые мы не имеем влияния? В своей колонке для Wave RBC.UA коуч Ольга Грицик рассуждает о принятии реальности, силе маленьких решений и дисциплине как способе вернуть себе чувство опоры. А еще напоминает, почему радость, физическая активность и удовольствие не стоит откладывать на мирное время.

Как вам фраза "Бог дает человеку столько страданий, сколько он может выдержать"? Услышала сегодня ее в сториз своей подруги - и меня триггернуло. Физически почувствовала, как во мне поднимается сопротивление. Пожалуй, за последние пять лет этой войны я наконец дошла до последней, пятой стадии классической цепочки проживания горя – принятия. Я слежу за латентным процессом переговоров краем глаза, исключительно из профессионального любопытства, потому что не верю в их результативность.

Эта война с нами надолго, – дай Бог, чтобы нет, – а значит, нам надо научиться с ней жить. Жить, а не имитировать жизнь, периодически выторговывая для себя фрагменты привычного раньше. И я не хочу жить через проекцию страданий, терпения и несгибаемости – "страдать, сколько могу выдержать". Коллективная чаша наших страданий не просто полна, она давно льется через край. Вопрос: что я, мы, каждый из нас хочет и будет с этим делать?

Потому что видите, какая штука: жизнь не выдают в кредит. Никто не вернет нам потерянные годы, даже если мы дождемся репараций. Поэтому придется как-нибудь самим.

Для тех, кто до сих пор на стадиях торга или депрессии, предлагаю сменить оптику – с рамки проблемы на рамку решения. Рефрейминг – довольно распространенное упражнение в психологии и коучинге. Вопрос "что я могу с этим поделать?" значительно продуктивнее, чем "мир несправедлив", "Трамп @банулся" и вообще "за что нам это?". В рамках проблемы мы снова и снова прокручиваем то, чего не можем изменить. В рамках решения спрашиваем себя, на что все-таки имеем влияние и какой следующий шаг можем предпринять. Решения очевидно разные, и каждый принимает свое: уехать, остаться, мобилизоваться, ваш вариант. Поэтому и сценарии будут разными.

Не зарекаюсь, но я выбираю оставаться дома и быть полезной настолько, насколько могу. А значит, сценарий моей жизни, на стадии принятия, нуждается в определенной коррекции. Поделюсь, возможно вам тоже этот рецепт подойдет.

Сейчас будет слово, от которого многие закатят глаза к небу сильнее, чем от регулярных обстрелов – дисциплина . Меня оно пугает с детства. Поэтому да – бросила себе челлендж и сейчас объясню, как дисциплина может быть полезной, если вы, как и я, из партии свободных художников и повестка дня, как бы это выразиться деликатнее – немного расхристана. И вечером ты находишь себя с кучей не выполненных задач и чувством вины.

Поэтому, кажется, это тот момент, когда дисциплина становится не дополнительным бременем, а опорой.

Для этого нам понадобится план на день – по пунктам записанный в блокнот, а не просто примерно накиданный в голове. Ибо знаете, как приятно строчку за строчкой вычеркивать сделанные дела? Как писал классик – "красивое и полезное". Если есть план и мы его хотя бы частично придерживаемся – прокрастинация и чувство вины, которое ходит с ней под руку, выходят из чата. А это высвобождает немало энергии.

В этом нашем плане обязательно должно быть место для физической активности. Силовые, йога, танцы – выбирать вам. У меня всего понемногу. Не волшебная пилюля, но вполне реальная поддержка для менталки. Восхищаюсь людьми, которые даже после тяжелых ночей бодро топают в спортзал. Для меня это пока высшая лига, но я стараюсь. Короче, если мы хотим не только выживать, но и жить – придется двигаться, даже если это задача со звездочкой.

Еще один пункт – новости : для них должно быть отдельно отведенное время и ни минуты больше. Если у вас нет профессионального иммунитета – тем более. Бесконечный скроллинг ленты только умножает тревожность. Оставьте себе канал, мониторящий небо. Для остальных желательно выделить специально время. К примеру, 15 минут утром и 15 минут днем, а не каждые пять минут. Перед сном телефон вообще рекомендуют отложить, но я и сама грешу.

Вишенка на этом дисциплинарном пирожном - разнообразные удовольствия . Если у вас в голове или где-то фоново до сих пор звучит "не ко времени" - выключайте это немедленно. Мы просто должны дарить себе радость. Это как вода – для естественного баланса жизни в нашей жизни. Театры, концерты или новые платья не должны вызывать и тени вины. Если это нужно объяснять, то не нужно объяснять.

И, конечно, хвалите себя, благодарите за то, что сделали. Проситесь на ручки, когда плохо. Давайте себе поддержку, на которую только способны. Только так мы можем сместить фокус. Ибо, как сказала моя подруга - "плакать легко, а вы попробуйте не плакать". То же и со страданиями.