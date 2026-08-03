Парикмахер объяснила, как уменьшить негативное влияние окрашивания на волосы

Покраска волос не безопасна на 100%. Однако правильный уход, опыт мастера и соблюдение рекомендаций специалистов помогают значительно снизить его негативное влияние и сохранить блеск и прочность.

Как действительно можно снизить вред для волос, эксклюзивно для Wave RBC.UA рассказала парикмахер-стилист международного уровня Руслана Бела.

Эксперт пояснила, что вред минимизирует не "волшебный" уход после покраски, а грамотная работа мастера. В общем есть три составляющие качественной покраски.

Качественный профессиональный краситель

Большое значение имеет сама формула средства. Стабильный профессиональный краситель с современной технологией и качественным окислителем работает более контролируемо, обеспечивает равномерный результат и позволяет получить желаемый цвет с максимально бережным отношением к волосам.

Профессионализм мастера

Даже самый лучший краситель не сработает, если нарушены пропорции смешения, неправильно подобранный окислитель, время выдержки или техника нанесения.

Только знания мастера определяют, насколько безопасной будет покраска.

Правильно подобранный домашний уход

После окрашивания волосы нуждаются в уходе, который помогает поддерживать его состояние и сохранять косметический результат.

Важно понимать, что качественная покраска без домашнего ухода не даст длительного эффекта.

Самая агрессивная процедура для волос

Парикмахер рассказала, что даже самый дорогой уход не исправит ошибки, которые были допущены при покраске. Особенно это касается блонда.

Освещение - одна из самых агрессивных процедур для волос, поэтому именно для блонда правильная техника работы мастера и индивидуально подобранный домашний уход имеют решающее значение.

Руслана Бела назвала формулу красивых и здоровых волос:

профессиональный мастер

качественный профессиональный краситель

правильно подобран домашний уход

"Именно сочетание этих трех факторов позволяет сохранять волосы красивыми, а цвет - устойчивым и равномерным надолго", - добавила она.