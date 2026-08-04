Дерматолог объяснила, какие риски следует учитывать во время онлайн-консультаций

Онлайн-консультации в косметологии и дерматологии - это удобный формат, но есть одна большая проблема: они очень легко создают иллюзию полноценной консультации. Однако, доктор не видел кожу вживую, не провел полноценный осмотр и не оценил многие важные детали.

Можно ли подобрать домашний уход онлайн, рассказала эксклюзивно для Wave RBC.UA косметолог и дерматолог Дарья Тищенко.

Недостатки онлайн-консультаций

Эксперт пояснила, что в дерматологии часто недостаточно посмотреть на лицо через камеру. Если есть сыпь, дерматит, покраснение, пигментация или другие изменения кожи, врач должен видеть "более широкую картину".

В некоторой ситуации важно осмотреть не только лицо, но и шею, спину, грудь, волосистую часть головы, ногти, другие участки тела. Пациент может просто не замечать определенных проявлений или не понимать, что они связаны с основной жалобой.

Также к этому прибавляется технический фактор. Камера, плохое освещение, ракурс, фильтры, размытость, нестабильная связь - все это может сильно менять реальную картину. Через экран сложно даже банально оценить цвет кожи.

Домашний уход нельзя подобрать онлайн

Дария отметила, что многие думают, что домашний уход легко подобрать онлайн: пациент прислал фото, описал, что его беспокоит - и этого достаточно. Но не все так просто.

К примеру, чтобы назначать кислоты, ретинол, третиноин, профессиональные средства или активные протоколы, следует понимать реальное состояние кожного барьера: есть ли раздражение, обезвоживание, чувствительность, шелушение, склонность к пигментации, активная сыпь.

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К тому же человек человек не всегда умеет правильно описать свое состояние, а фото не показывает то, что врач увидел бы на приеме.

Обращение к искусственному интеллекту

В современном мире люди все чаще идут не к врачу, а к AI-сервисам.

"По Украине пока нет достаточно открытых данных, как часто люди обращаются за советами по коже, уходу или лечению, но мировая тенденция уже заметна: по данным Gallup, около 14 миллионов взрослых в США пропускали визит к специалисту после использования AI. А исследование KFF показывает, что в 2026 году около трети взрослых в США обращались в AI-чат ботов за информацией или советами по здоровью. Если вдуматься в эти цифры, то масштабы самолечения поражают. Чего только стоит тредс с просьбами поставить диагноз по фото", - рассказала косметолог.

Проблема в том, что искусственный интеллект или советы незнакомых людей в интернете часто звучат уверенно. Человек получает ответ, который выглядит логичным, структурированным, "экспертным", поэтому и может воспринять его как медицинскую рекомендацию.

В частности, для бытовых вопросов это может быть не критично. В то время как при дерматите и акне цена такой ошибки большая.

Дерматолог объяснила, что онлайн-консультацию можно проводить только в качестве дополнительного формата. В том случае, если врач уже видел пациента вживую, знает его кожу, назначил план и дальше нужно уточнить динамику или скорректировать уход.