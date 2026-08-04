Дерматолог объяснила, какие риски следует учитывать во время онлайн-консультаций

По словам врача, многие проблемы можно просто не увидеть через экран
Онлайн-консультации в косметологии и дерматологии - это удобный формат, но есть одна большая проблема: они очень легко создают иллюзию полноценной консультации. Однако, доктор не видел кожу вживую, не провел полноценный осмотр и не оценил многие важные детали.
Можно ли подобрать домашний уход онлайн, рассказала эксклюзивно для Wave RBC.UA косметолог и дерматолог Дарья Тищенко.
Эксперт пояснила, что в дерматологии часто недостаточно посмотреть на лицо через камеру. Если есть сыпь, дерматит, покраснение, пигментация или другие изменения кожи, врач должен видеть "более широкую картину".
В некоторой ситуации важно осмотреть не только лицо, но и шею, спину, грудь, волосистую часть головы, ногти, другие участки тела. Пациент может просто не замечать определенных проявлений или не понимать, что они связаны с основной жалобой.
Также к этому прибавляется технический фактор. Камера, плохое освещение, ракурс, фильтры, размытость, нестабильная связь - все это может сильно менять реальную картину. Через экран сложно даже банально оценить цвет кожи.
Дария отметила, что многие думают, что домашний уход легко подобрать онлайн: пациент прислал фото, описал, что его беспокоит - и этого достаточно. Но не все так просто.
К примеру, чтобы назначать кислоты, ретинол, третиноин, профессиональные средства или активные протоколы, следует понимать реальное состояние кожного барьера: есть ли раздражение, обезвоживание, чувствительность, шелушение, склонность к пигментации, активная сыпь.
Больше интересного: Дерматолог раскрыл идеальный уход за кожей летом
К тому же человек человек не всегда умеет правильно описать свое состояние, а фото не показывает то, что врач увидел бы на приеме.
В современном мире люди все чаще идут не к врачу, а к AI-сервисам.
"По Украине пока нет достаточно открытых данных, как часто люди обращаются за советами по коже, уходу или лечению, но мировая тенденция уже заметна: по данным Gallup, около 14 миллионов взрослых в США пропускали визит к специалисту после использования AI. А исследование KFF показывает, что в 2026 году около трети взрослых в США обращались в AI-чат ботов за информацией или советами по здоровью. Если вдуматься в эти цифры, то масштабы самолечения поражают. Чего только стоит тредс с просьбами поставить диагноз по фото", - рассказала косметолог.
Проблема в том, что искусственный интеллект или советы незнакомых людей в интернете часто звучат уверенно. Человек получает ответ, который выглядит логичным, структурированным, "экспертным", поэтому и может воспринять его как медицинскую рекомендацию.
В частности, для бытовых вопросов это может быть не критично. В то время как при дерматите и акне цена такой ошибки большая.
Дерматолог объяснила, что онлайн-консультацию можно проводить только в качестве дополнительного формата. В том случае, если врач уже видел пациента вживую, знает его кожу, назначил план и дальше нужно уточнить динамику или скорректировать уход.
Также может заинтересовать: