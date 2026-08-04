Дерматолог пояснила, які ризики варто враховувати під час онлайн-консультацій

Онлайн-консультації в косметології та дерматології - це зручний формат, але є одна велика проблема: вони дуже легко створюють ілюзію повноцінної консультації. Однак, лікар при цьому не бачив шкіру наживо, не провів повноцінний огляд і не оцінив багато важливих деталей.

Чи можна підібрати домашній догляд онлайн, розповіла ексклюзивно для Wave RBC.UA косметолог та дерматолог Дарія Тіщенко.

Недоліки онлайн-консультацій

Експерт пояснила, що в дерматології часто недостатньо подивитися лише на обличчя через камеру. Якщо є висипання, дерматит, почервоніння, пігментація чи будь-які інші зміни шкіри, лікар має бачити "ширшу картину".

В деякій ситуації важливо оглянути не тільки обличчя, а й шию, спину, груди, волосисту частину голови, нігті, інші ділянки тіла. Пацієнт може просто не помічати певні прояви або не розуміти, що вони пов’язані з основною скаргою.

Також до цього додається технічний фактор. Камера, погане освітлення, ракурс, фільтри, розмитість, нестабільний зв’язок - усе це може сильно змінювати реальну картину. Через екран складно банально чесно оцінити колір шкіри.

Домашній догляд не можна підібрати онлайн

Дарія зазначила, що багато людей думають, що домашній догляд можна легко підібрати онлайн: пацієнт надіслав фото, описав, що його турбує і цього достатньо. Однак, це не так.

Зокрема, щоб призначати кислоти, ретинол, третиноїн, професійні засоби чи активні протоколи, потрібно розуміти реальний стан шкірного бар’єра: чи є подразнення, зневоднення, чутливість, лущення, схильність до пігментації, активні висипання.

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До того ж людина не завжди може правильно це описати, а фото не завжди показує те, що лікар побачив би на прийомі.

Звернення до штучного інтелекту

Також зараз у сучасному світі люди все частіше йдуть не до лікаря, а до AI-сервісів.

"По Україні поки немає достатньо відкритих даних, як часто люди звертаються за порадами щодо шкіри, догляду або лікування, але світова тенденція вже помітна: за даними Gallup, близько 14 мільйонів дорослих у США пропускали візит до спеціаліста після використання AI. А дослідження KFF показує, що у 2026 році близько третини дорослих у США зверталися до AI-чат ботів за інформацією або порадами щодо здоров’я. Якщо вдуматися в ці цифри, то масштаби самолікування вражають. Чого тільки коштує тредс з проханнями поставити діагноз по фото", - розповіла косметолог.

Проблема в тому, що штучний інтелект або поради незнайомих людей в інтернеті часто звучать дуже впевнено. Людина отримує відповідь, яка виглядає логічною, структурованою, "експертною", тому і може сприйняти її як медичну рекомендацію.

Зокрема, для побутових питань це може бути не критично. Тоді як при дерматиті та акне ціна такої помилки велика.

Дерматолог пояснила, що онлайн-консультацію можна проводити тільки як додатковий формат. В тому випадку, якщо лікар вже бачив пацієнта наживо, знає його шкіру, призначив план і далі потрібно уточнити динаміку або скоригувати догляд.