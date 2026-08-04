Дерматолог пояснила, які ризики варто враховувати під час онлайн-консультацій

За словами лікаря, багато проблем можна просто не побачити через екран
Онлайн-консультації в косметології та дерматології - це зручний формат, але є одна велика проблема: вони дуже легко створюють ілюзію повноцінної консультації. Однак, лікар при цьому не бачив шкіру наживо, не провів повноцінний огляд і не оцінив багато важливих деталей.
Чи можна підібрати домашній догляд онлайн, розповіла ексклюзивно для Wave RBC.UA косметолог та дерматолог Дарія Тіщенко.
Експерт пояснила, що в дерматології часто недостатньо подивитися лише на обличчя через камеру. Якщо є висипання, дерматит, почервоніння, пігментація чи будь-які інші зміни шкіри, лікар має бачити "ширшу картину".
В деякій ситуації важливо оглянути не тільки обличчя, а й шию, спину, груди, волосисту частину голови, нігті, інші ділянки тіла. Пацієнт може просто не помічати певні прояви або не розуміти, що вони пов’язані з основною скаргою.
Також до цього додається технічний фактор. Камера, погане освітлення, ракурс, фільтри, розмитість, нестабільний зв’язок - усе це може сильно змінювати реальну картину. Через екран складно банально чесно оцінити колір шкіри.
Дарія зазначила, що багато людей думають, що домашній догляд можна легко підібрати онлайн: пацієнт надіслав фото, описав, що його турбує і цього достатньо. Однак, це не так.
Зокрема, щоб призначати кислоти, ретинол, третиноїн, професійні засоби чи активні протоколи, потрібно розуміти реальний стан шкірного бар’єра: чи є подразнення, зневоднення, чутливість, лущення, схильність до пігментації, активні висипання.
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До того ж людина не завжди може правильно це описати, а фото не завжди показує те, що лікар побачив би на прийомі.
Також зараз у сучасному світі люди все частіше йдуть не до лікаря, а до AI-сервісів.
"По Україні поки немає достатньо відкритих даних, як часто люди звертаються за порадами щодо шкіри, догляду або лікування, але світова тенденція вже помітна: за даними Gallup, близько 14 мільйонів дорослих у США пропускали візит до спеціаліста після використання AI. А дослідження KFF показує, що у 2026 році близько третини дорослих у США зверталися до AI-чат ботів за інформацією або порадами щодо здоров’я. Якщо вдуматися в ці цифри, то масштаби самолікування вражають. Чого тільки коштує тредс з проханнями поставити діагноз по фото", - розповіла косметолог.
Проблема в тому, що штучний інтелект або поради незнайомих людей в інтернеті часто звучать дуже впевнено. Людина отримує відповідь, яка виглядає логічною, структурованою, "експертною", тому і може сприйняти її як медичну рекомендацію.
Зокрема, для побутових питань це може бути не критично. Тоді як при дерматиті та акне ціна такої помилки велика.
Дерматолог пояснила, що онлайн-консультацію можна проводити тільки як додатковий формат. В тому випадку, якщо лікар вже бачив пацієнта наживо, знає його шкіру, призначив план і далі потрібно уточнити динаміку або скоригувати догляд.
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