Почему всем нужен белок и где его искать: советы нутрициолога

Протеиновые батончики, высокобелковые продукты и советы по увеличению потребления белка заполонили информационное пространство. Сегодня его называют одним из самых важных компонентов здорового питания.

Почему именно сейчас все говорят о его пользе и действительно ли он нужен каждому, рассказала в блице Юлия Драгулова на Wave RBC.UA.

Как есть больше белка

Чтобы получить достаточное количество белка, не обязательно кардинально изменять рацион или переходить на специальные диеты. Эксперт советует начать с нескольких простых привычек.

Первая - добавлять источник белка к каждому основному приему пищи. Если условно разделить тарелку на четыре части, то примерно одну из них должны занимать белковые продукты.

Второй совет касается перекусов. Вместо сладостей или снеков следует выбирать натуральный йогурт, творог, яйца, орехи или качественный протеиновый батончик.

Третья рекомендация - планировать питание заранее. Зачастую проблема заключается не в недостатке знаний о правильном питании, а в том, что под рукой просто нет готовых продуктов, которые могут стать источником белка.

В то же время нутрициология напоминает, что протеиновые коктейли и батончики не должны полностью заменять обычную пищу. Они могут быть лишь удобным дополнением к сбалансированному рациону, особенно для людей с насыщенным графиком или активно занимающихся спортом.

Почему белок должен быть в рационе

По словам эксперта, повышенное внимание к белку имеет вполне логичную почву. Именно он участвует в восстановлении тканей, поддержании мышечной массы, работе иммунной системы и многих других процессах, необходимых для нормального функционирования организма.

Популярность белка также связана с ростом интереса к спорту, активному образу жизни и осознанному питанию. В то же время она подчеркивает: делать белок единственным приоритетом не стоит.

Важно понимать, что здоровый рацион невозможен без баланса. Организму все равно нужны белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

Суточная норма белка

Юлия Драгулова отметила, что не существует универсального количества белка, которое было бы оптимальным для всех. Суточная потребность определяется индивидуально и зависит от многих факторов, включая возраст, массу тела, уровень физической активности и общее состояние здоровья.

Для большинства здоровых взрослых рекомендованной нормой считается около 0,8 г белка на килограмм массы тела в сутки. В то же время людям, регулярно занимающимся спортом, особенно силовыми тренировками, или имеющим интенсивные физические нагрузки, может понадобиться больше - примерно 1,6-2 г на килограмм массы тела.

Поэтому лучше не ориентироваться на общие рекомендации или популярные советы по соцсетям, а подбирать количество белка в соответствии с собственным образом жизни и потребностями организма.

Всем не хватает белка?

В современном обществе можно наблюдать две противоположные тенденции: одни сознательно увеличивают количество белка в рационе, убеждены, что его никогда не бывает многовато, тогда как другие считают, что получают достаточно этого нутриента, хотя основными его источниками являются колбасные изделия и другие ультраобработанные продукты.

Ключевое значение имеет не только количество белка, но и его качество . Оптимальным решением является включение в рацион различных источников белка и соблюдение общего баланса питания, а не ориентация исключительно на высокобелковые продукты.