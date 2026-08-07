Почему после отпуска усиливается аппетит: диетолог объяснила, что происходит с рецепторами

После отдыха домашняя еда может казаться менее насыщенной по вкусу, а тяга к сладкому, жирному или перекусу - усиливаться. Почему так происходит и как быстро вернуться в привычный режим питания без жестких диет?

Об этом специально для Wave RBC.UA рассказала врач-диетолог, эндокринолог, сертифицированный нутрициолог, автор книги "Сам собі дієтолог" Виктория Гончаренко.

Почему после отпуска хочется есть больше

Многие люди замечают, что по возвращении из отпуска аппетит становится сильнее, чем был до поездки. Даже если на отдыхе вы питались всего три раза в день, дома вдруг хочется больших порций, постоянных перекусов или чего-нибудь сладкого.

В период отдыха меняется не только режим дня, но и пищевая среда. В ресторанах, кафе и отелях блюда готовят так, чтобы они доставляли максимум удовольствия.

"Для этого повара активно используют жиры, сливочное масло, масло, сливки, сыры, соусы, сахар, соль и разнообразные усилители вкуса. Такие блюда обладают высокой так называемой вкусовой привлекательностью - они стимулируют желание съесть больше, даже если организму уже достаточно энергии", - отметила специалист.

Как работает система вознаграждения мозга

Наш мозг эволюционно запрограммирован получать удовольствие от продуктов, богатых жирами и сахаром. Когда-то такая еда была дефицитной и помогала выжить, а сегодня доступна практически где угодно.

Чем больше в блюде жиров и стремительных углеводов, тем активнее работает система вознаграждения в мозге.

"Выделяется дофамин - нейромедиатор, формирующий чувство удовольствия и желание повторить этот опыт", - пояснила Виктория.

Именно поэтому после нескольких дней такого питания может возникать желание заказать еще один десерт, картофель фри или пиццу, даже если физического голода нет.

Почему домашняя еда кажется "пресной"

Еще один важный механизм - сенсорная адаптация. Если в течение одной-двух недель регулярно есть блюда с большим количеством соусов, творога, масла, специй или сладостей, вкусовые рецепторы постепенно привыкают к более интенсивным вкусам.

Поэтому после возвращения домой привычная пища может временно казаться менее яркой. Это не означает, что она стала невкусной - просто рецепторы некоторое время остаются адаптированными к более сильным вкусовым раздражителям.

Как влияет формат "все включено"

Во время отпуска многие позволяют себе больше, чем в повседневной жизни. Люди едят не только из-за голода, но и потому что хотят отведать местную кухню, десерты, мороженое или коктейли. Так формируется привычка почаще воспринимать пищу как источник удовольствия.

Если же отдых проходил по системе "все включено", эффект может быть еще более заметным. Большой выбор блюд, постоянный доступ к пище и желание "попробовать все" постепенно притупляют чувство голода и сытости. Организм привыкает к большим порциям, поэтому по возвращении домой они еще некоторое время кажутся нормой.

"Однако хорошая новость состоит в том, что эти изменения не являются постоянными", - отметила диетолог.

Как вернуться к привычному режиму

По словам Виктории, уже через одну-две недели после возвращения в привычный рацион вкусовые рецепторы снова адаптируются. Домашняя пища начинает доставлять больше удовольствия, а тяга к жирному и сладкому постепенно ослабевает.

Она не советует после отпуска прибегать к жестким диетам или голоданию, ведь это лишь усилит чувство голода и повысит риск переедания. Вместо этого следует вернуться к базовым принципам здорового питания:

начинать день со сбалансированного завтрака;

добавлять источник белка к каждому основному приему пищи;

ежедневно употреблять достаточное количество овощей и клетчатки;

поддерживать достаточный питьевой режим;

не пропускать приемы пищи, чтобы не накапливать сильный голод до вечера.

"И самое главное - не вините себя за то, что после отпуска аппетит изменился. Это нормальная реакция организма на изменение пищевой среды и вкусовых стимулов", - отметила диетолог.

"В большинстве случаев достаточно просто вернуться в привычный сбалансированный рацион, и уже вскоре аппетит, размер порций и пищевые предпочтения постепенно нормализуются", - добавила она.