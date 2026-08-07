Чому після відпустки посилюється апетит: дієтолог пояснила, що відбувається з рецепторами

Після відпочинку домашня їжа може здаватися менш насиченою за смаком, а потяг до солодкого, жирного чи перекусів - посилюватися. Чому так відбувається та як швидко повернутися до звичного режиму харчування без жорстких дієт?

Про це спеціально для Wave RBC.UA розповіла лікар-дієтолог, ендокринолог, сертифікований нутриціолог, авторка книги "Сам собі дієтолог" Вікторія Гончаренко.

Чому після відпустки хочеться їсти більше

Багато людей помічають, що після повернення з відпустки апетит стає сильнішим, ніж був до поїздки. Навіть якщо на відпочинку ви харчувалися лише тричі на день, удома раптом хочеться більших порцій, постійних перекусів або чогось солодкого.

Під час відпочинку змінюється не лише режим дня, а й харчове середовище. У ресторанах, кафе та готелях страви готують так, щоб вони приносили максимум задоволення.

"Для цього кухарі активно використовують жири, вершкове масло, олію, вершки, сири, соуси, цукор, сіль та різноманітні підсилювачі смаку. Такі страви мають високу так звану смакову привабливість - вони стимулюють бажання з’їсти більше, навіть якщо організму вже достатньо енергії", - зазначила спеціалістка.

Як працює система винагороди мозку

Наш мозок еволюційно запрограмований отримувати задоволення від продуктів, багатих на жири та цукор. Колись така їжа була дефіцитною й допомагала вижити, а сьогодні доступна практично будь-де.

Чим більше в страві жирів і швидких вуглеводів, тим активніше працює система винагороди в головному мозку.

"Виділяється дофамін - нейромедіатор, який формує відчуття задоволення і бажання повторити цей досвід", - пояснила Вікторія.

Саме тому після кількох днів такого харчування може виникати бажання замовити ще один десерт, картоплю фрі чи піцу, навіть якщо фізичного голоду вже немає.

Чому домашня їжа здається "прісною"

Ще один важливий механізм - сенсорна адаптація. Якщо протягом одного-двох тижнів регулярно їсти страви з великою кількістю соусів, сиру, масла, спецій чи солодощів, смакові рецептори поступово звикають до більш інтенсивних смаків.

Через це після повернення додому звична їжа може тимчасово здаватися менш яскравою. Це не означає, що вона стала несмачною - просто рецептори певний час залишаються адаптованими до сильніших смакових подразників.

Як впливає формат "все включено"

Під час відпустки багато хто дозволяє собі більше, ніж у повсякденному житті. Люди їдять не лише через голод, а й тому, що хочуть скуштувати місцеву кухню, десерти, морозиво чи коктейлі. Так формується звичка частіше сприймати їжу як джерело задоволення.

Якщо ж відпочинок проходив за системою "все включено", ефект може бути ще помітнішим. Великий вибір страв, постійний доступ до їжі та бажання "спробувати все" поступово притуплюють відчуття голоду й ситості. Організм звикає до більших порцій, тому після повернення додому вони ще деякий час здаються нормою.

"Однак хороша новина полягає в тому, що ці зміни не є постійними", - зауважила дієтолог.

Як повернутися до звичного режиму

За словами Вікторії, уже через один-два тижні після повернення до звичного раціону смакові рецептори знову адаптуються. Домашня їжа починає приносити більше задоволення, а потяг до жирного й солодкого поступово слабшає.

Вона не радить після відпустки вдаватися до жорстких дієт або голодування, адже це лише посилить відчуття голоду та підвищить ризик переїдання. Натомість варто повернутися до базових принципів здорового харчування:

починати день зі збалансованого сніданку;

додавати джерело білка до кожного основного прийому їжі;

щодня вживати достатню кількість овочів і клітковини;

підтримувати достатній питний режим;

не пропускати прийоми їжі, щоб не накопичувати сильний голод до вечора.

"І найголовніше - не звинувачуйте себе за те, що після відпустки апетит змінився. Це нормальна реакція організму на зміну харчового середовища та смакових стимулів", - зазначила дієтолог.

"У більшості випадків достатньо просто повернутися до звичного збалансованого раціону, і вже незабаром апетит, розмір порцій та харчові вподобання поступово нормалізуються”, - додала вона.