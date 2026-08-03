Уход за волосами в разное время года: что рекомендует парикмахер

Каждый раз с наступлением нового сезона полки в ванной пополняются новыми средствами для волос. Но есть ли в этом реальная потребность? Оказывается, главный ориентир в уходе - совсем не время года.

Нужно ли менять уход

Эксперт рассказала, что уход нужно менять не по календарю, а по потребностям волос.

"До сих пор существует миф о "сезонном выпадении". Но если бы оно действительно зависело от времени года, то люди, которые живут в странах, где нет смены сезонов, или постоянно путешествуют между разными климатическими зонами, имели бы совсем другую картину", - сказала она.

На самом же деле цикл роста волос определяется не календарем. Каждый волос проходит три природных фазы: рост, переходную фазу и выпадение. Этот цикл генетически запрограммирован и во многом зависит от работы организма, прежде всего гормонального фона.

Поэтому парикмахер советует волосы не рассматривать отдельно от здоровья всего организма. В частности, если появилось настоящее усиленное выпадение - это не "осень" или "весна". Это симптом, требующий поиска причины.

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В таком случае следует обратиться к врачу, пройти обследование и определить, что именно стало начальным фактором.

Как подобрать уход

Руслана Бела объяснила, что неправильно подобранный домашний уход или некорректная покраска не является причиной выпадения волос. Они могут ухудшить качество полотна волос, сделать его сухими, ломкими или тусклыми, но не влияют на цикл роста волоса.

Чтобы волосы были здоровыми, следует придержоватся таких советов:

подбирайте домашний уход в соответствии с текущим состоянием волос

красьте волосы корректно и без лишнего повреждения

следите за общим состоянием здоровья, ведь красивые волосы начинаются не только с косметики

"Цель не в том, чтобы менять баночки каждую весну или осень. Главное, чтобы ваши волосы нравились вам каждый день, независимо от времени года", - добавила специалист.