Громадные куклы и причудливые маски: в Ирландии устроили парад к Хэллоуину

В ирландском городе Голвэй 25 октября состоялся ежегодный парад в Геловин. По улицам прошли костюмированные участники и гигантские подвижные куклы. Шествие организовала театральная компания Macnas, которая в этом году отмечает свое 40-летие.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт Macnas .

Юбилейный парад получил название "Fiáin", которое с ирландского переводится как "дикий".

Его замысел связан с естественными стихиями запада Ирландии, местными историями и творческими идеями, вдохновлявшими команду в течение четырех десятилетий.

Режиссером постановки стал Джеймс Риордан, а главной дизайнером - Шери Уайт.

Участники шествия появились в костюмах и масках, а рядом с ними по городу двигались большие театральные фигуры.

В юбилейную программу включили и персонажей из предыдущих парадов Macnas.

Как отмечала The Irish Times накануне события, к спектаклю должны были присоединиться 121 артист и 168 волонтеров, а также профессиональная производственная команда из 45 человек.

Для походки предусмотрели шесть тематических частей, 11 платформ и пять гигантских фигур.

Маршрут пролегал от Университета Голвея через центр города в район Кладдах. Посмотреть спектакль под открытым небом можно было бесплатно, без предварительного бронирования.

Парад стал одним из главных событий городской программы "Gaillimh Ah-Boo!", объединяющей празднование Геловина с традициями древнего кельтского праздника Самайн.

В программу также вошли световые инсталляции, представления и танцевальные события.

После Голвея "Fiáin" представят в Дублине: на 26 октября запланировано шествие в рамках фестиваля Брема Стокера.

Эти выступления открывают серию мероприятий к 40-летию Macnas.