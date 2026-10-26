Велетенські ляльки та химерні маски: в Ірландії влаштували парад до Геловіну

В ірландському місті Голвей 25 жовтня відбувся щорічний парад до Геловіну. Вулицями пройшли костюмовані учасники та велетенські рухомі ляльки. Ходу організувала театральна компанія Macnas, яка цьогоріч відзначає своє 40-річчя.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram-акаунт Macnas .

Ювілейний парад отримав назву "Fiáin", що з ірландської перекладається як "дикий".

Його задум пов’язаний із природними стихіями заходу Ірландії, місцевими історіями та творчими ідеями, які надихали команду протягом чотирьох десятиліть.

Режисером постановки став Джеймс Ріордан, а головною дизайнеркою - Шері Вайт.

Учасники ходи з’явилися в костюмах і масках, а поряд із ними містом рухалися великі театральні фігури.

До ювілейної програми включили й персонажів із попередніх парадів Macnas.

Як зазначала The Irish Times напередодні події, до вистави мали долучитися 121 артист і 168 волонтерів, а також професійна виробнича команда із 45 людей.

Для ходи передбачили шість тематичних частин, 11 платформ і п’ять велетенських фігур.

Маршрут пролягав від Університету Голвея через центр міста до району Кладдах. Подивитися виставу просто неба можна було безплатно, без попереднього бронювання.

Парад став однією з головних подій міської програми "Gaillimh Ah-Boo!", яка поєднує святкування Геловіну з традиціями давнього кельтського свята Самайн.

До програми також увійшли світлові інсталяції, вистави та танцювальні події.

Після Голвея "Fiáin" представлять у Дубліні: на 26 жовтня запланована хода в межах фестивалю Брема Стокера.

Ці виступи відкривають серію заходів до 40-річчя Macnas.