UN Tourism предоставит украинцам 500 стипендий: 200 из них получат ветераны

Образовательная программа должна помочь подготовить новых специалистов для туристической и гостиничной отрасли
UN Tourism предоставит Украине 500 образовательных стипендий, 200 из которых будут назначены для украинских ветеранов. О новой программе поддержки объявили во время первого за 10 лет визита главы организации Шайхи Аль-Нувайс в Украину.
Об этом сообщили на брифинге UN Tourism и Государственного агентства развития туризма в Киеве, на котором побывала журналистка Wave RBC.UA Иванна Пашкевич.
Речь идет о 500 стипендиях Онлайн-академии UN Tourism и Международной школе гостеприимства.
Из общего количества 200 мест предусмотрены для украинских ветеранов.
В ходе брифинга Аль-Нувайс также подтвердила решение предоставить Украине 500 образовательных возможностей.
Программа должна предоставить участникам доступ к профессиональным знаниям и международной экспертизе в сфере туризма и гостеприимства.
UN Tourism предоставит Украине 500 стипендий (фото предоставлено пресс-службой ДАРТ)
Вовлечение ветеранов в образовательные программы может стать одним из инструментов их профессиональной адаптации и дальнейшего трудоустройства.
Туристическая и гостиничная отрасль охватывают широкий спектр профессий - от управления и сервиса до работы с общинами, культурным наследием и туристическими продуктами.
Таким образом, программа имеет не только образовательное, но и практическое измерение, ведь будет готовить людей, которые смогут приобщиться к развитию отрасли в последующие годы.