UN Tourism надасть українцям 500 стипендій: 200 із них отримають ветерани
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Подорожі

UN Tourism надасть українцям 500 стипендій: 200 із них отримають ветерани

Освітня програма має допомогти підготувати нових фахівців для туристичної та готельної галузей

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: UN Tourism надасть Україні 500 стипендій (фото надане пресслужбою ДАРТ)
Дата: 17 серпня 2026

UN Tourism надасть Україні 500 освітніх стипендій, 200 із яких будуть призначені для українських ветеранів. Про нову програму підтримки оголосили під час першого за 10 років візиту очільниці організації Шайхи Аль-Нувайс до України.

Про це повідомили під час брифінгу UN Tourism та Державного агентства розвитку туризму в Києві, на якому побувала журналістка Wave RBC.UA Іванна Пашкевич.

Що отримають українці

Йдеться про 500 стипендій Онлайн-академії UN Tourism та Міжнародної школи гостинності.

Із загальної кількості 200 місць передбачені для українських ветеранів.

Під час брифінгу Аль-Нувайс також підтвердила рішення надати Україні 500 освітніх можливостей.

Програма має дати учасникам доступ до професійних знань та міжнародної експертизи у сфері туризму й гостинності.

UN Tourism надасть українцям 500 стипендій: 200 із них отримають ветераниUN Tourism надасть Україні 500 стипендій (фото надане пресслужбою ДАРТ)

Чому окремий фокус зробили на ветеранах

Залучення ветеранів до освітніх програм може стати одним з інструментів їхньої професійної адаптації та подальшого працевлаштування.

Туристична та готельна галузі охоплюють широкий спектр професій - від управління та сервісу до роботи з громадами, культурною спадщиною і туристичними продуктами.

Таким чином програма має не лише освітній, а й практичний вимір, адже готуватиме людей, які зможуть долучитися до розвитку галузі в наступні роки.

Теги: Туризм Подорожі
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