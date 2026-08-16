Любимые курорты сестер Хадид, Лилы Мосс и других: где отдыхают популярные модели этим летом

Лето для известных моделей - это не только съемки и модные кампании, но и время отдыха в живописных уголках мира. В этом сезоне звезды подиумов выбирают яхты, пляжи, живописные острова и курорты Средиземноморья.

Джиджи и Белла Хадид - Каймановы острова

Семейный отдых этим летом устроила семья Хадид. Джиджи поделилась в Instagram серией фотографий из солнечного отпуска, которую провела вместе с родными на Каймановых островах.

На кадрах 31-летняя модель позирует вместе с младшей сестрой Беллой. Джиджи выбрала красно-белое платье с заниженной талией и гладко зачесанной косой, тогда как Белла предстала в свободной льняной рубашке и с двумя небрежными косичками.

Впрочем, отдых был не только о пляже. Семья ужинала, каталась на яхте и встречала закаты. На одном из фото брат моделей Анвар Хадид позирует на фоне розового вечернего неба, а на другом Джиджи проводит время с дочерью Хай.

Джиджи Хадид с семьей (фото: instagram.com/gigihadid)

Лила Мосс - Ибица и Форментера

Дочь Кейт Мосс наслаждалась отдыхом на роскошной яхте и проводила время на пляжах вместе с мамой и друзьями. Лила делилась фотографиями из поездки в соцсетях, демонстрируя летние образы и атмосферу средиземноморского отпуска.

Кроме пляжного отдыха, она также была замечена на праздничных мероприятиях в одном из самых известных заведений Ибицы - гостинице Pikes, которая уже много лет остается знаковым местом острова.

Лила Мосс на отдыхе (фото: instagram.com/lilamoss)

Амелия Грей - Монте-Карло и Сен-Тропе

Американская модель этим летом объединила работу и отдых во Франции. После завершения Парижской недели моды она сначала отправилась в Монте-Карло, где приняла участие в съемках рекламной кампании Gucci.

После рабочей поездки модель направилась в Сен-Тропе, чтобы отдохнуть на французском побережье. В своем Instagram, где на нее подписано более 1,8 миллионов человек, Амелия показывала живописные улочки курортного города и блюда, которыми наслаждалась во время отдыха.