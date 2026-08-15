Новинки нонфикшна: что почитать о здоровье, истории Украины, саморазвитии и бизнесе

Книжная отрасль в стране проживает нелегкие времена, но несмотря на это, пытается держаться на плаву и регулярно радует читателей интересными новинками в различных жанрах. За последнее время вышли в свет книга с советами, как позаботиться о себе в сложные времена, нонфикшн о работе человеческого организма, история Украины простыми словами и много другой интересной литературы.

"Проект "Позаботься о себе". Как избавиться от усталости и найти время для перемен", Джейн Гарди

В этой книге от "Видавництва Старого Лева" собраны практические советы, упражнения и мотивация, чтобы поддержать себя в периоды сложных времен и изменений. Автор стремится помочь уменьшить внутреннюю самокритику, поддержать себя и взрастить здоровое отношение и любовь к себе.

"Органически. Как понять сигналы нашего тела", Джулия Эндерс

Новинка от издательства КСД, в которой автор Джулия Эндерс предлагает новый взгляд на человеческий организм - как источник уникальных знаний о нас самих и о жизни в целом.

Она исследует фундаментальные вопросы, например, чему может научить нас иммунная система, что нужно человеку для полноценной жизни, на что мы способны на пике здоровья и так далее.

"Кишечник - самый интересный орган нашего тела", Джулия Эндерс

Еще одна новинка от врача, писательницы и популяризатора знаний о работе человеческого организма, в котором собрано все, что вы хотели (или даже не знали, что хотели) знать о работе кишечника. Именно от него зависит наше настроение, самочувствие, психическое состояние и даже подсознательные решения.

Джулия Эндерс в непринужденной и доступной манере рассказывает об этом органе и насколько он важен.

Автобиография Агаты Кристи

Всемирно-известная королева детективов держала свою личную жизнь в секрете, но при этом тайно писала свою автобиографию. Она была опубликована уже после смерти писательницы.

Агата Кристи откровенно рассказала о своей жизни - периоде раннего детства, двух браках, двух мировые войны, путешествия и участие в археологических экспедициях, писательство и сюжеты романов. Украинский перевод подготовило и выпустило издательство Stretovych.





"История Украины для взрослых", Иван Дерейко, Олег Криштопа

Если у вас тоже когда-то возникало неожиданное желание перейти школьный курс истории Украины, только теперь уже внимательно и не отвлекаясь от объяснений учителя, эта книга для вас.

"История Украины для взрослых" - это путеводитель по всей истории украинских земель и народа, написанный в остроумной и легкой форме, с картинками, картами, мемами из твиттера, песнями и отсылками в кино.





"Ценность без цены. Зачем демократии гуманитарные науки", Марта Нуссбаум

Марта Нуссбаум - заслуженная профессор права и этики в Чикагском университете. В книге она утверждает, что в современном мире изменились представления о целях образования: если раньше центральное место занимали гуманитарные науки, то теперь все чаще обучение сводится к формированию навыков экономической производительности.

Профессор считает, что из-за этого теряется критическое мышление и эмпатийность, что приводит к уменьшению способности критиковать власть и симпатии к отличным слоям населения, и снижению компетентности в решении сложных, глобальных проблем.

Автор утверждает, что человечество должно не допустить сведения образования только к инструменту валового национального продукта и восстановить связь с гуманитарными науками.

"Советы директоров стартапов. Практическое руководство по созданию и управлению", Брэд Фельд, Мэтт Блумберг, Махенда Рамзигани

Авторы книги - инвесторы и предприниматели, имеющие опыт в работе и управлении стартапов и знающие, как превратить совет директоров в настоящий стратегический актив компании.

В своей книге они рассказывают, как работают советы директоров, как их следует структурировать и управлять ими, что бизнес рос и развивался.

Это практическое руководство, содержащее реальные истории и четкие советы и полезное для всех, кто строит или возглавляет стартап.

"Основы теории U. Ключевые принципы и сферы применения", Отто Шармер

Отто Шрамер - соучредитель Presencing Institute и автор концепции сенсоприсутствия, он утверждает, что наша способность сосредотачивать внимание помогает формировать мир.

По его мнению, мы постоянно анализируем, что делаем и как, но не обращаем внимание на внутреннее состояние, а именно в этом и кроется ключ к трансформациям.

В своем пособии он предлагает конкретные методы погружения, как можно остановиться, отпустить привычные сценарии, увидеть систему изнутри и разрешить новому родиться.

"Возможно: как мы выживаем (и преуспеваем) в эпоху конфликтов", Уильям Юри

Автор книги - известный эксперт по переговорам и соучредитель Гарвардского переговорного проекта. В книге он предлагает новый взгляд на противостояния и конфликты: вместо того, чтобы подавлять или выигрывать их, можно попытаться трансформировать в возможность развития.

Ключевая идея книги - "возможность", то есть подход, который помогает видеть альтернативы там, где кажется только тупик. С помощью реальных кейсов из собственной практики он побуждает взглянуть на конфликты по новому и превратить их в источник роста.





"Вдохновенные: Как создавать технические продукты, которые любят клиенты", Марти Кейган

Автор через свой опыт работы с технологическими командами по всему миру раскрывает, как создавать сильную продуктовую культуру, формировать эффективные команды и строить продукты, которые действительно любят пользователи.

Книга сосредотачивается не только на стартапах, но и на вызовах масштабирования продуктов в быстрорастущих компаниях и крупных корпорациях.

Вместо "рецепта успеха" в ней делается акцент на стратегическом мышлении, правильных инструментах работы и важность необходимых навыков.

Книга будет особенно полезна продакт-менеджерам, руководителям команд и всем, кто стремится понять, как рождаются успешные технологические продукты.