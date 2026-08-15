Новинки нонфікшну: що почитати про здоров’я, історію України, саморозвиток і бізнес

Книжкова галузь в країні проживає нелегкі часи, та попри це намагається триматись на плаву і регулярно радує читачів цікавими новинками в різноманітних жанрах. За останній час вийшли друком книжка з порадами, як потурбуватися про себе в складні часи, нонфікшн про роботу людського організму, історія України простими словами та багато іншої цікавої літератури.

"Проєкт "Подбай про себе". Як позбутися втоми та знайти час для змін", Джейн Гарді

У цій книзі від "Видавництва Старого Лева" зібрані практичні поради, вправи та мотивація, щоб підтримати себе в періоди складних часів та змін. Авторка прагне допомогти зменшити внутрішню самокритику, підтримати себе та виховати здорове ставлення та любов до себе.

"Органічно. Як зрозуміти сигнали нашого тіла", Джулія Ендерс

Новинка від видавництва КСД, в якій авторка Джулія Ендерс пропонує новий погляд на людський організм - як джерело унікальних знань про нас самих і про життя загалом.

Вона досліджує фундаментальні запитання, наприклад, чого може нас навчити імунна система, що потрібно людині для повноцінного життя, на що ми здатні на піку здоровʼя і таке інше.

"Кишечник - найцікавіший орган нашого тіла", Джулія Ендерс

Ще одна новинка від лікарки, письменниці та популяризаторки знань про роботу людського організму, в якому зібрано все, що ви хотіли (або навіть не знали, що хотіли) знати про роботу кишечника. Саме від нього залежить наш настрій, самопочуття, психічний стан та навіть підсвідомі рішення.

Джулія Ендерс у невимушеній та доступній манері розповідає про цей орган та наскільки він є важливим.

Автобіографія Агати Крісті

Всесвітньо відома королева детективів тримала своє особисте життя в секреті, але при цьому таємно писала свою автобіографію. Вона була опублікована вже після смерті письменниці.

Агата Крісті відверто розповіла про своє життя: період раннього дитинства, два шлюби, дві світові війни, подорожі та участь у археологічних експедиціях, писбменництво та сюжети романів. Український переклад підготувало та випустило видавництво Stretovych.





"Історія України для дорослих", Іван Дерейко, Олег Криштопа

Якщо у вас теж колись виникало несподіване бажання перепройти шкільний курс історії України, тільки тепер вже уважно та не відволікаючись від пояснень вчителя, ця книжка для вас.

"Історія України для дорослих" - це путівник всією історією українських земель і народу, написаний в дотепній та легків формі, з картинками, картами, мемами з твітера, піснями й відсилками до кіно.





"Цінність без ціни. Навіщо демократії гуманітарні науки", Марта Нуссбаум

Марта Нуссбаум - заслужена профессорка права та етики в Чиказькому університеті. У книзі вона стверджує, що в сучасному світі змінилися уяілення про цілі освіти: якщо раніше центральне місце займали гуманітарні науки, то тепер все частіше навчання зводиться до формування навичок економічної продуктивності.

Профессорка вважає, що внаслідок цього втрачається критичне мислення та емпатійність, що призводить до зменшення здатності критикувати владу та симпатії до відмінних верств населення, та зниження компетентності у вирішенні складних, глобальних проблем.

Авторка стверджує, що людство повинне не допустити зведення освіти лише до інструменту валового національного продукту і відновити зв'язок з гуманітарними науками.

"Ради директорів стартапів. Практичний посібник зі створення й управління", Бред Фельд, Метт Блумберґ, Махенда Рамзіґані

Автори книги - інвестори та підприємці, які мають досвід у роботі та управлінні стартапів і знають, як перетворити раду директорів на справжній стратегічний актив компанії.

В своїй книзі вони розповідають, як працюють ради директорів, як їх слід структурувати та керувати ними, що бізнес зростав і розвивався.

Це практичний посібник, який містить реальні історії та чіткі поради та буде корисний для всіх, хто будує або очолює стартап.

"Основи Теорії U. Ключові принципи та сфери застосування", Отто Шармер

Отто Шрамер - співзасновник Presencing Institute і автор концепції сенсоприсутності, він стверджує, що наша здатність зосереджувати увагу допомагає формувати світ.

На його думку, ми постійно аналізуємо, що ми робимо та як, але не звертаємо увагу на внутрішній стан, а саме в цьому і криється ключ до трансформацій.

У своєму посібнику він пропонує конкретні методи занурення, як можна зупинитися, відпустити звичні сценарії, побачити систему зсередини й дозволити новому народитися.

"Можливо: як ми виживаємо (і процвітаємо) в епоху конфліктів", Вільям Юрі

Автор книги - весвітньо відомий експерт з переговорів та співзасновник Гарвардського переговорного проекту. В книзі він пропонує новий погляд на протистояння та конфлікти: замість того, щоб придушувати або вигравати іх, можна спробувати трансформувати в можливість розвитку.

Ключова ідея книги - "можливізм", тобто підхід, яки допомагає бачити альтернативи там, де здається є лише глухий кут. За допомогою реальних кейсів з власної практики він спонукає поглянути на конфлікти по новому та перетворити іх на джерело зростання.





"Натхненні: Як створювати технічні продукти, які полюблять клієнти", Марті Кейґан

Автор через власний досві роботи з технологічними командами по всьому світу розкриває, як створювати сильну продуктову культуру, формувати ефективні команди та будувати продукти, які справді люблять користувачі.

Книжка зосереджується не лише на стартапах, а й на викликах масштабування продуктів у компанях, які швидко зростають та великих корпораціях.

Замість "рецепту успіху" у ній робиться акцент на стратегічному мисленні, правильних інструментах роботи та важливість необхідних навичок.

Книга буде особливо корисна для продакт-менеджерів, керівників команд і всіх, хто прагне зрозуміти, як народжуються успішні технологічні продукти.