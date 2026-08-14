DeepState запустила гру про далекобійні дрони: можна бити по НПЗ і аеродромах

Команда DeepState, відома однойменною інтерактивною картою бойових дій, запустила мінігру Deep Strike Arcade. У ній гравцям пропонують керувати далекобійним дроном і завдавати віртуальних ударів по об’єктах у тилу противника.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Telegram DeepStateUA .

Що потрібно робити у грі

Гравець має довести безпілотник до обраної цілі. Серед них є нафтопереробні заводи, склади та аеродроми.

На шляху необхідно маневрувати між ворожими системами ППО та РЕБ, а також збирати батарейки, які дозволяють продовжувати політ.

"Обирай реальні цілі (НПЗ, склади, аеродроми), маневруй між ворожими ЗРК та знищуй ВПК окупантів у смартфоні, поки наші бійці роблять це в реальності", - йдеться в анонсі розробників.

Де можна зіграти

Deep Strike Arcade працює як на комп’ютерах, так і на смартфонах.

Відкрити мінігру можна безпосередньо на сайті DeepState або натиснувши на Москву на карті DeepStateMAP.

Гру команда DeepState створила спільно з 1-м окремим центром безпілотних систем Сил безпілотних систем ЗСУ, який раніше був відомий як 14-й окремий полк.