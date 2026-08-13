Молодий Довженко проти системи: вийшов трейлер фільму про легендарного режисера

Одеська кіностудія представила офіційний постер і трейлер художнього фільму "ДОВЖЕНКО. Перший погляд". Стрічка розповість про молодого Олександра Довженка, який у 1926 році приїздить до Одеси, щоб зняти свій перший фільм.

Що показали у трейлері та коли відбудеться прем'єра фільму, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Про що фільм "ДОВЖЕНКО. Перший погляд"

Події розгортаються в Одесі 1926 року, коли український кінематограф лише починав формувати власний голос. У центрі сюжету - молодий Олександр Довженко, який приїздить до міста з мрією створювати кіно, яке здатне бути мистецтвом, а не інструментом пропаганди.

Проте прагнення режисера працювати по-своєму вступає в конфлікт із системою. Довженку доводиться відстоювати власне бачення та поступово усвідомлювати, що свобода творчості може мати надзвичайно високу ціну.

Новий трейлер показує момент, коли мрія героя про кіно поступово перетворюється на боротьбу. Отримавши телеграму, Довженко вирушає до Одеси, де знайомиться з людьми, які допомагають йому зробити перші кроки у великому кіно.

Однією з їхнії ключових мрій стає бажання створити "Голлівуд на Чорному морі". Довженко розуміє, наскільки небезпечним може бути прагнення знімати кіно по-своєму.

"Ти розумієш, що за це може бути розстріл?" - питають у трейлері.

Побачити біографічну драму про молодого Олександра Довженка в українських кінотеатрах можна буде з 1 жовтня 2026 року.



Акторський склад та творці фільму

Головну роль виконав Григорій Бакланов. Також у картині зіграли Максим Самчик, Поліна Василина, Богдан Бенюк та Роман Ясіновський.

Режисером-постановником став Костянтин Коновалов. Продюсерами проєкту виступили Ганна Дочева, Юрій Калиновський, Вадим Махомед, Іван Ліптуга та Ярослав Пахольчук. Співпродюсери - Андрій Ногін, Олексій Лимаренко та Сергій Паскару.

Дочева зазначила, що вони хотіли показати Довженка не лише як видатного режисера з підручників, а насамперед як молодого митця, який приїхав до Одеси з великою мрією.

"Сподіваюся, після перегляду глядачі не лише відкриють для себе самого Довженка, а й ще раз повірять, що українське кіно завжди народжувалося завдяки сміливим мрійникам" - поділилась Ганна.

Кадри з фільму "Довженко. Перший полгяд"

За словами співпродюсера Андрія Ногіна, "декомунізація" і "дерусифікація" історій видатних українців є вкрай важливою.

"Біографія Олександра Довженка тут посідає окреме важливе місце, тому наш фільм, присвячений 100-річчю його режисерського дебюту, набуває особливих сенсів. У фокусі стрічки історія не лише видатного митця, а насамперед людини з почуттями і рефлексіями, близькими більшості з нас", - зазначив він.

"ДОВЖЕНКО. Перший погляд" створюється компанією "Одеса Фільм Продакшн" у співпраці з Національною кіностудією ім. Олександра Довженка, компаніями "Мейвен" та ГО "Узунфонд". Проєкт є міжнародною копродукцією за участі UnitedContentHUB та Maya Films.

Фільм виробляється за підтримки Держкіно України та Міністерства культури України. Дистриб’ютор картини - B&H Film Distribution Company. Офіційним медіапартнером виступає 1+1 Україна, діджитал-партнером - компанія ideil.

"ДОВЖЕНКО. Перший погляд" (постер надано представниками фільму)