Молодой Довженко против системы: вышел трейлер фильма о легендарном режиссере

Одесская киностудия представила официальный постер и трейлер художественного фильма "ДОВЖЕНКО. Перший погляд". Лента расскажет о молодом Александре Довженко, который в 1926 году приезжает в Одессу, чтобы снять свой первый фильм.

Что показали в трейлере и когда пройдет премьера фильма, узнайте в материале Wave RBC.UA.

О чем фильм "ДОВЖЕНКО. Перший погляд"

События разворачиваются в Одессе в 1926 году, когда украинский кинематограф только начинал формировать свой голос. В центре сюжета - молодой Александр Довженко, приезжающий в город с мечтой создавать кино, способное быть искусством, а не инструментом пропаганды.

Однако стремление режиссера работать по-своему вступает в конфликт с системой. Довженко приходится отстаивать собственное видение и постепенно осознавать, что свобода творчества может иметь очень высокую цену.

Новый трейлер показывает момент, когда мечта героя о кино постепенно превращается в борьбу. Получив телеграмму, Довженко отправляется в Одессу, где знакомится с людьми, которые помогают ему сделать первые шаги в большом кино.

Одно из ключевых желаний у них - создать "Голливуд на Черном море". Довженко понимает, насколько опасным может быть стремление снимать кино по-своему.

"Ты понимаешь, что за это может быть расстрел?" - спрашивают в трейлере.

Увидеть биографическую драму о молодом Александре Довженко в украинских кинотеатрах можно будет с 1 октября 2026 года.



Актерский состав и создатели фильма

Главную роль исполнил Григорий Бакланов. Также в картине сыграли Максим Самчик, Полина Василина, Богдан Бенюк и Роман Ясиновский.

Режиссером-постановщиком стал Константин Коновалов. Продюсерами проекта выступили Анна Дочева, Юрий Калиновский, Вадим Махомед, Иван Липтуга и Ярослав Пахольчук. Сопродюсеры - Андрей Ногин, Алексей Лымаренко и Сергей Паскару.

Дочева отметила, что они хотели показать Довженко не только как выдающегося режиссера с учебников, но прежде всего как молодого творца, приехавшего в Одессу с большой мечтой.

"Надеюсь, после просмотра зрители не только откроют для себя самого Довженко, но еще раз поверят, что украинское кино всегда рождалось благодаря смелым мечтателям" - поделилась Анна.

Кадры из фильма "Довженко. Перший полгяд"

По словам сопродюсера Андрея Ногина, "декоммунизация" и "дерусификация" историй выдающихся украинцев крайне важна.

"Биография Александра Довженко здесь занимает отдельное важное место, поэтому наш фильм, посвященный 100-летию его режиссерского дебюта, приобретает особые смыслы. В фокусе ленты история не только выдающегося художника, а прежде всего человека с чувствами и рефлексиями, близкими большинству из нас", - сказал он.

"ДОВЖЕНКО. Перший погляд" создается компанией "Одеса Фільм Продакшн" в сотрудничестве с Национальной киностудией им. Александра Довженко, компаниями "Мейвен" и ОО "Узунфонд". Проект является международной копродукцией с участием UnitedContentHUB и Maya Films.

Фильм производится при поддержке Госкино Украины и Министерства культуры Украины. Дистрибьютор картины – B&H Film Distribution Company. Официальным медиапартнером выступает 1+1 Украина, диджитал-партнером - компания ideil.

"ДОВЖЕНКО. Перший погляд" (постер предоставлен представителями фильма)